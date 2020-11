Comme le rapporte Deadline, la star du MCU Dave Bautista (“ Guardians of the Galaxy ”) a signé pour jouer dans le prochain film fantastique de science-fiction à gros budget, ‘Univers le plus recherché’. Le film sera réalisé par Brad Peyton («Project Rampage») et débutera sa production au printemps prochain.

L’histoire se déroule dans une petite ville qui obtient une grande surprise lorsqu’un vaisseau spatial transportant les criminels les plus recherchés et les plus dangereux de l’univers atterrit dans son arrière-cour. Bientôt, le fils du shérif devient un héros en aidant un pacificateur intergalactique (Bautista) à empêcher le groupe hétéroclite de prisonniers extraterrestres de s’échapper et de conquérir le monde.

“Jeff et moi sommes très heureux de nous associer à Dave, Jonathan et AGC sur ce projet. Scott et Jimmy sont d’excellents écrivains et ont créé le film de science-fiction parfait qui correspond à ma sensibilité de réalisateur. C’est le genre d’aventure amusante. , mystérieux et irrévérencieux dont nous avons tous besoin maintenant », a déclaré Peyton.

Écrit par F.Scott Frazier (‘xXx: Return of Xander Cage’) et Jimmy Loweree (‘Absence’), le film sera produit par Peyton via ASAP Entertainment, avec Jeff Fierson également d’ASAP Entertainment, Bautista pour sa société. de Dream Bros Entertainment et Jonathan Meisner de Dream Bros.