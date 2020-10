Après son rôle de Drax au sein de l’univers cinématographique Marvel, l’ancien combattant Dave Bautista a commencé à avoir une carrière assez solide dans le cinéma, car cela faisait partie du film Blade Runner 2049 et maintenant il fera partie de la nouvelle version de ‘Dune’ qui arrivera en 2021 et il a récemment été annoncé qu’il reviendrait à la science-fiction, puisque Dave Bautista jouera dans “ Universe’s Most Wanted ” sous la direction de Brad Peyton.

Les lutteurs semblent être à la mode au cinéma, comme l’une des stars les mieux payées d’Hollywood est Dwayne Johnson, peu à peu John Cena commence à avoir des rôles pertinents et dans le cas de Dave Bautista, il n’a pas été l’exception, comme il a réussi à l’avoir quelques rôles courts mais plutôt flatteurs et maintenant il semble prêt à jouer dans un film de science-fiction.

Grâce au magazine Variety, il a été annoncé que Dave Bautista jouera dans ‘Universe’s Most Wanted’, un film qui le montrera comme un flic de l’espace à la recherche des criminels les plus dangereux de l’univers après que le navire qui les transportait a atterri sur terre.

“Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée d’avancer avec” Universe’s Most Wanted “. C’est le genre de film mystérieux amusant avec une aventure irrévérencieuse dont nous avons tous besoin en ce moment.”

Cela a été annoncé par le réalisateur Brad Peyton, en plus de confirmer qu’il sera en cours de production par AGC Studios et que le script sera en charge de Jimmy Lowaree et que la production devrait commencer dans le courant de 2021 et arriver éventuellement d’ici 2022, sinon est que Bautista est impliqué dans les enregistrements de ‘Guardians of the Galaxy vol. 3 ‘.