Avec un cinquième Scream en route, de nombreux fans sont curieux de savoir si Kirby de Screeam 4 fera un retour et David Arquette adorerait le voir se produire. Arquette s’est entretenu avec Hollywood Life pour promouvoir son nouveau documentaire You Cannot Kill David Arquette et a discuté du cinquième film à venir, au cours duquel il a été interrogé sur l’idée de Hayden Panettiere reprenant son rôle de Kirby Reed, féru d’horreur, qui pourrait être mort ou non. après les événements de Scream 4.

«J’adore Hayden», a déclaré Arquette, qui est confirmé pour revenir en tant que Dewey Riley. «Je pense qu’elle est une personne et une actrice formidables, et j’aimerais la revoir.»

Kirby a été poignardée et laissée pour morte dans Scream 4 pendant le bain de sang chez elle qui a laissé plusieurs autres personnages définitivement sans vie. Cependant, nous ne la voyons jamais confirmée morte et Dewey lui-même a subi des coups de couteau beaucoup plus brutaux dans la franchise. De nombreux fans ont exprimé le désir que Panettiere revienne jouer le rôle.

Pour l’instant, personne n’a dit que Panettiere était en pourparlers pour revenir. Arquette devrait revenir avec Courteny Cox et Neve Campbell est en pourparlers pour reprendre son rôle de Sidney Prescott. Les nouveaux venus dans la franchise avec Scream 5 sont Melissa Barrera et Jenna Ortega, ainsi que les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Il sortira l’année prochaine, qui marquera le 25e anniversaire du premier film.