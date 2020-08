David Ayer était aussi excité que tout le monde avec le matériel The Suicide Squad que James Gunn a présenté le week-end dernier à l’intérieur du DC FanDome. À tel point qu’il s’est tourné vers ses réseaux sociaux pour le faire remarquer.

Il y a plusieurs jours, Gunn a mentionné à ses abonnés sur Twitter (via) que le chef de Fury, qui était également en charge de l’équipe de super-vilains, était très favorable pendant le processus de tournage du prochain film. Voici ce qu’il avait à dire:

« @DavidAyerMovies a été un excellent sujet et un grand soutien pour moi depuis le début et je l’apprécierai toujours. »

A cela, Ayer a répondu ce qui suit:

« Je suis juste un fan [tuyo]. Je savais que tu allais le casser – mais en voyant que tu le fais à l’ancienne avec les tenues et l’ambiance – me dit que ça va être fou. «

Je suis juste un fan. Je savais que tu allais l’écraser – mais en voyant que tu es devenu old school avec l’apparence et l’ambiance – me dit que ça va être insaaaane 🙌🏻 https://t.co/F1q8vSznc1 – David Ayer (@DavidAyerMovies) 23 août 2020

Ce qui précède répond à une série de camaraderie et de flatterie qui a émergé au sein du DCEU. Tout d’abord, Zack Snyder a salué la vision de Matt Reeves pour The Batman, déclarant qu’il était extrêmement excité de voir Robert Pattinson comme le Chevalier noir; plus tard, il a fait la même chose avec Wonder Woman 1984, en disant qu’il l’a déjà vu et l’a aimé.

Maintenant, voir qui a écrit et réalisé la version 2016 de Suicide Squad féliciter la personne en charge de ce redémarrage / suite est un bon signe, principalement parce que cela indique que vous êtes d’accord avec le fait que votre matériel est abordé d’une nouvelle manière.

Bien que David Ayer soit d’accord avec ce que James Gunn fera avec The Suicide Squad, il semble qu’il ne perd pas espoir de sortir une coupe de réalisateur de son film DC.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les « Philly Steps » et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.