Il y a à peine un an, le monde ne pouvait s’empêcher de parler d’un film: Joker Le film indépendant du méchant de Gotham, qui comprenait un essai sur la négligence sociale envers les victimes de maladies mentales, a balayé le box-office tout en générant toutes sortes de conversations entre cinéphiles et réseaux sociaux. Cependant, alors qu’une grande partie du public l’a applaudie et que Hollywood a fait l’éloge de son protagoniste, il y avait un réalisateur qui l’a vue avec des yeux différents: David Fincher.

Le réalisateur de Se7en et du réseau social est l’un des premiers noms qui sonnent pour la prochaine saison de récompenses grâce à Mank, la biographie dramatique sur les tenants et les aboutissants du tournage de Citizen Kane à partir d’un scénario original écrit par son père, Jack Fincher, décédé en 2003 à l’âge de 72 ans. Il revient en grand avec un film qui a tous les bulletins de vote pour éblouir l’Académie et les applaudissements unanimes des premiers critiques. Et il le fait main dans la main avec Netflix, en s’appuyant sur son partenaire de streaming (il était le créateur de la série du streamer, Mindhunter) tout en s’éloignant des studios grand public. Et c’est en expliquant son rejet du format que suivent les grands studios qu’il a exprimé ses critiques contre Joker

Lors d’une récente interview avec le journal Telegraph, le réalisateur de 58 ans a souligné que les grands studios tournent le dos au cinéma le plus innovant à la recherche d’inspiration dans les succès passés, tandis que les services de streaming sont ceux qui parient sur l’avancement de l’art. Et il a donné l’exemple de Joker.

Fincher explique que, à son avis, les grands studios optent pour des films à gros ou à petit budget et laissent de côté les films à coût moyen. “Je pense que les films à petit budget sont des films stimulants qui ont tendance à définir où iront les grands films.” Et c’est là qu’il a suggéré que l’histoire d’origine de Joker est un exemple de studio créant un produit qui prend ses repères créatifs à partir d’autres œuvres originales.

“Personne n’aurait pensé avoir une chance de réussir avec Joker si The Dark Knight n’avait pas été aussi massif qu’il l’était. [en 2008]”, m’a dit. “Je ne pense pas que quiconque aurait regardé ce matériel et pensé: “ Oui, prenons Travis Bickle et Rupert Pupkin et mélangeons-les, puis attrapons-les dans une trahison des malades mentaux et publions-le pour un milliard de dollars. ”“

Travis Bickle et Rupert Pupkin sont les stars de Conducteur de taxi Oui Le roi de la comédie, deux des grands classiques de Martin Scorsese mettant en vedette Robert de niro Cela a non seulement défini l’ère du «New Hollywood» – où les réalisateurs ont pris le contrôle de l’industrie avec des visions audacieuses – mais a été une source d’inspiration pour les cinéastes et les histoires de toutes sortes depuis. Et ce n’est un secret pour personne qu’il Joker Joaquin Phoenix pour lequel il a remporté l’Oscar est une copie directe des deux personnages. Il existe même des plans qui ressemblent à des copies de films Scorsese. Certains peuvent y voir un hommage et ceux qui y voient un manque d’originalité de la part du réalisateur et scénariste Todd Phillips.

Les propos du réalisateur ont ouvert le débat sur les réseaux sociaux chez des utilisateurs qui n’en comprennent pas tout à fait le vrai sens. Il y a ceux qui pensent que la phrase a été sortie de son contexte par la publication soulignant qu’elle faisait peut-être référence à la «trahison de la société envers les malades mentaux» – ce qui est précisément ce que Joker montre dans le premier acte de l’histoire -, tandis que d’autres défendent au cinéaste, d’autres au film, et quelques-uns soulignent que Fincher est jaloux parce que Joker a travaillé et Fight Club n’a pas eu la même chance en 1999.

Le truc de David Fincher à propos de «Joker» … Il ne dit rien de bien, mais je ne sais pas s’il dit quelque chose de nécessairement mal non plus. Il décrit le film. pic.twitter.com/hECR9Wfdzi – Javier P. Martín (@ javierpmar2) 15 novembre 2020

Je lisais les commentaires de David Fincher sur “Joker” … Et c’était trop perceptible qu’il n’appréciait pas que lorsque Fight Club est sorti, il n’allait pas aussi bien que Joker. “Fight Club” est un chef-d’œuvre, mais “Joker” l’est aussi … Qu’on le veuille ou non. – Seigneur des mouches 🌈 (@Lupopreta) 15 novembre 2020

David Fincher charge contre Star Wars, contre le film Joker et maintenant contre Orson Welles. S’ils lui donnent l’Oscar l’année prochaine, ce sera encore plus insupportable. 🙄🎞️🎥 – Gilberto Valadez (@gilbertovaladez) 14 novembre 2020

Je n’ai pas encore vu Mank, mais la vision de Fincher sur le Joker et Batman vient de quelqu’un connu pour avoir fait faire 100 prises à ses acteurs – éclairés -. Cela ressemble à un commentaire snob sur le perfectionnisme stérile sur l’art désordonné et hipster et à quel point il est peu recommandable. https://t.co/9zTTHUWhht – Paloma Szerman 💚 (@PalomaSzerman) 15 novembre 2020

Mais la vérité est que les deux personnages auxquels Fincher fait référence, ainsi que ce Joker, étaient des sociopathes souffrant de maladie mentale, c’est pourquoi David Fincher pourrait appeler le film «une trahison des malades mentaux». Parce qu’en dépit de leur rejet social, au lieu de les racheter, il les transforme en méchants potentiels et en meurtriers sadiques.

Fincher crée Mank le 4 décembre sur la plate-forme Netflix après avoir conclu un accord après avoir pris conscience de l’appétit économique qui existe parmi les grands studios. «La réalité de notre situation actuelle est que les cinq [grandes estudios] ils ne veulent rien faire qui ne puisse leur donner des milliards de dollars », dit-il. «Ni l’un ni l’autre ne souhaite se consacrer au contenu exigeant à mi-budget. Et cela divise exactement le type de films que je fais.

Bien que Steven Spielberg allumera probablement le canapé en lisant son interview, la vérité est que Fincher est engagé dans le streaming car, pour lui, l’avenir de ses histoires réside dans ces plateformes.

