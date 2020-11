L’expérience a été compliquée et épuisante. La construction du deuxième volet de l’émission criminelle de Netflix (sortie en 2019) nécessitait le perfectionniste David Fincher abandonner une grande partie du travail de pré-production et repartir de zéro. Par conséquent, ce furent deux années extrêmement chargées pour le réalisateur acclamé, qui bien qu’il ait livré un deuxième lot d’épisodes impeccable, il n’avait guère envie de penser immédiatement à une saison 3 de Mindhunter. En janvier 2020, le «N» rouge annonçait que la série entrait dans le chômage indéfini, qui prévaut à ce jour. Mais cela ne signifie pas que le lauréat de l’Emmy s’est à jamais désengagé du projet.

Dans une récente interview avec Variety, Fincher a réitéré à quel point Mindhunter était coûteux à développer par rapport aux cotes d’audience, qui, bien que passionnées, étaient en deçà des chiffres pour justifier l’argent investi. En ce sens – et lié à son épuisement dû à la production acharnée des saisons précédentes – le réalisateur ne pense pas qu’il soit logique de continuer. Cependant, il y a toujours demain et Fincher n’exclurait pas de reprendre le relais pour ce contenu Netflix original.

«À un moment donné, j’aimerais vous rendre visite à nouveau«A déclaré le réalisateur de 58 ans. «L’espoir était d’arriver [en la historia] Jusqu’à la fin des années 90, début des années 2000, j’espère marcher jusqu’à [el momento en] que les gens frappaient à la porte de Dennis Rader. “

Dennis Rader, alias BTK, est un personnage inspiré du tueur en série homonyme, dont les apparitions brèves, récurrentes et tangentielles au sein de Mindhunter ont anticipé sa rencontre avec le FBI. Dans la vraie vie, Rader a coûté la vie à dix personnes – entre 1974 et 1991 – et ne sera arrêté qu’en 2005. Rappelons que les deux premières saisons de l’émission télévisée s’étendent de 1977 à 1981, avec les agents Bill Tench et Holden Ford. , avec la psychologue Wendy Carr, essayant de révolutionner les critères d’enquête criminelle.

En tant que directeur et producteur exécutif de Mindhunter, Fincher a également souligné (lors de son entretien avec Variety) le besoin personnel de faire une pause après avoir terminé la mission de la deuxième saison.

«J’avais certainement besoin d’un temps d’arrêt», a-t-il commenté. «Nous mettons toutes nos mains au travail pour terminer [la segunda temporada] Et nous n’avions pas beaucoup de scripts, beaucoup de schémas ou une bible prête pour la saison trois. Je dois admettre que j’étais un peu du genre «Je ne sais pas si je suis prêt à passer encore deux ans dans le vide sanitaire».

En attendant (espérons-le) des nouvelles favorables concernant une éventuelle saison 3 de Mindhunter, Fincher apportera à court terme à ses fans un nouveau long métrage: Mank, qui sortira sur Netflix le 4 décembre.

