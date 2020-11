Avec près de 40 ans dans l’industrie cinématographique, David Fincher Bien sûr, il a réussi à gagner sa place comme l’un des réalisateurs les plus reconnus d’Hollywood. Quelques semaines après la première de Mank, son nouveau film pour Netflix, la personne également en charge du réseau social s’est entretenue en exclusivité avec le magazine français Premiere pour évoquer son nouveau contrat d’exclusivité avec le titan du streaming et regarder en arrière et constater à quel point il est étrange. il s’avère n’avoir que dix films dans sa filmographie.

Oui, le cinéaste de 58 ans a confirmé qu’il avait déjà signé un contrat d’exclusivité avec Netflix pour quatre ans. Rappelons-nous que Fincher n’est pas étranger au célèbre service de streaming car il est apparu en tant que producteur exécutif et réalisateur de quelques épisodes de House of Cards. Il détient également le titre de producteur de la série d’anthologies animées Love, Death & Robots, créée par Tim Miller. Enfin, il a également été producteur exécutif et réalisateur de la célèbre série Mindhunter.

«Oui, j’ai un contrat d’exclusivité [con Netflix] pendant encore quatre ans. Et selon l’accueil de Mank, soit j’irai honte de demander ce que je peux faire pour me racheter, soit je me comporterai comme un con arrogant qui exigera de faire plus de films en noir et blanc. [Risas] Non, je suis ici pour vous offrir du «contenu», quoi que cela signifie, qui puisse engager les téléspectateurs, dans ma petite sphère d’influence », a-t-il commenté.

David Fincher sait très bien que le modèle de production et d’exposition dans le domaine cinématographique continue de se transformer et il a donc assuré que son accord avec Netflix lui permettra “d’essayer des choses différentes” et de rompre avec les conventions lors du lancement de divers audiovisuels. Cependant, maintenant qu’il travaillera main dans la main avec Netflix, il a également exposé ses sentiments sur sa filmographie et la rareté d’avoir réalisé dix longs métrages (sans compter Mank) pour le grand écran, avec tout le contrôle créatif à sa disposition.

“Maintenant [porque] J’ai signé ce contrat avec Netflix c’est aussi parce que j’aimerais travailler comme Picasso peint, essayez des choses très différentes, essayez de casser le formulaire ou de changer le mode de fonctionnement. J’aime l’idée d’avoir une œuvre. Et si, J’avoue que c’est étrange, après quarante ans dans ce métier, de n’avoir que dix films à mon actif. Eh bien, onze, mais dix que je peux dire sont à moi. Oui, objectivement, c’est une observation assez effrayante. ”

Pour le moment, on ne sait pas quels seront les prochains projets que David Fincher lancera avec le géant du streaming et quel rôle il jouera dans chacun d’eux. La saison 3 de Mindhunter est-elle incluse? La réponse est encore plus incertaine si l’on considère que le réalisateur a fait allusion aux quelques possibilités d’un troisième opus, même avec toutes les choses qui restent à résoudre autour du récit.

Mank aura une diffusion commerciale limitée et sera diffusée en première sur Netflix la prochaine fois 4 décembre 2020. Et en parlant de son parcours professionnel, vous pouvez ici profiter d’un classement des meilleurs films de David Fincher.

David Fincher



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.