Dans un monde sans pandémie, peut-être que tous les secrets de l’intrigue de Black Widow ont déjà été révélés; cependant, nous devons encore attendre l’année prochaine pour le savoir. Pendant, David Harbour, qui joue Alexei Shostakov / Red Guardian, a révélé de nouveaux détails sur la relation de son personnage avec Natasha Romanoff et le passé qui hante l’espion russe.

Les aveux se déroulent dans le livre Marvel’s Black Widow: The Official Movie Special Book (via Comicbook) où l’acteur de Stranger Things a approfondi un peu plus le concept de «famille» qui accompagne le film.

“Le lien entre lui et Black Widow est qu’ils se sont établis comme une famille d’espionnage en Amérique dans les années 90. Donc, le personnage de Rachel Weisz, Melina, était une sorte de mère, Alexei était le père, et Natasha et Yelena étaient ses petites filles. On le voit au début du film, et ils fonctionnent comme une famille… »dit-il.

Même l’acteur a également évoqué l’épisode autour de la salle rouge, qui a marqué la vie de la super-héroïne.

«Ils se connaissaient depuis longtemps, puis ils ont perdu le contact pendant près de vingt ans. Et quand nous le prenons, Alexei a eu cette profonde compréhension de Natasha d’une manière que personne d’autre n’avait eue enfant. Il l’a emmenée hors de la salle rouge et l’a également remise dans la salle rouge parce qu’il croyait en cette cause«.

Et au sujet des révélations, Marvel’s Black Widow: The Official Movie Special Book a également recueilli les paroles de Scarlett Johansson, qui a confirmé que le film solo était chargé de projeter ce qui s’est réellement passé à Budapest. Si vous vous souvenez, c’était l’un des événements totalement inexplorés dans The Avengers (2012) où Jeremy Renner a également joué le rôle de Hawkeye / Clint Barton.

«Nous avons tous convenu que nous devions découvrir ce qui s’est passé à Budapest. Cela a commencé avec cette ligne facile que Joss Whedon a lancée dans The Avengers comme un moment amusant entre Hawkeye et Black Widow. […] Nous pensons que si nous ne retournons pas à Budapest et ne découvrons pas ce qui s’y est réellement passé, les gens seront mécontents. Je me suis demandé ce qui s’est passé là-bas. Je pense vraiment que Natasha est hantée par le fait qu’elle a ce passé dont elle se sent tellement coupable. La question en suspens est le sentiment de culpabilité qui la suit, qui découle de ce qui s’est passé à Budapest.

À cet égard, Jeremy Renner, à partir de ses histoires Instagram, a confirmé les faits (via Cosmic Book News). Il est à noter que, depuis plusieurs mois, la nouvelle de son éventuel camée dans le film a été divulguée et tout indique que nous le verrons également dans l’une des scènes post-crédit.

Source: Nouvelles du livre cosmique

De plus, nous savons déjà que Scarlett Johansson passera le relais de Black Widow à Florence Pugh et que les chances que Black Widow devienne une franchise indépendante augmentent donc.

Black Widow sera disponible dans les salles à partir du prochain 7 mai 2021.

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.