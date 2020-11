Le Marvel Cinematic Universe (MCU) sera fou pour la phase 4, car il a été rapporté cette semaine que la série pour Disney +, ‘WandaVision’ sera lié à ‘Doctor Strange 2’ Se pourrait-il que le programme vous présente les multivers que les fans attendent depuis si longtemps? Nous le saurons plus tard.

Des mois avant qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles la série mettant en vedette Scarlet Witch allait être le prélude de “ Doctor Strange: In The Multiverse of Madness ”, il a même été dit que les expériences que Wanda aurait dans l’émission de télévision l’affecteraient. pour en faire l’un des principaux antagonistes. Cela n’a cependant pas été annoncé, le président de Marvel Studios, Kevin Feige a enfin clarifié ces doutes.

“WandaVision, mettra directement en scène le film 2022 ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, avec la sorcière d’Olsen jouant un rôle clé aux côtés du sorcier de Benedict Cumberbatch. Avec les dates de sortie de la pandémie, Marvel prend également un soin particulier pour garantir le nouveau, le calendrier ne gâchera pas la continuité de l’histoire », déclare Feige lors d’un entretien avec EW.

Il a également dit que Disney + prépare sept séries Marvel au total, qui sera “connecté aux films passés et futurs” du MCU, ceci afin d’élargir davantage cette franchise de super-héros maintenant sur le petit écran et certaines des productions qui sont en développement ‘She-Hulk’, ‘Ms. Marvel ‘entre autres.

La série “ WandaVision ” n’a pas encore de date de sortie, mais elle devrait être avant 2020, elle est également devenue la deuxième production télévisée du MCU, après que “ The Falcon and The Winter Soldier ” ait retardé sa sortie grâce à la pandémie de coronavirus.