Avec la relance de la franchise “ Halloween ” 2018, les fans ont hâte d’en savoir plus sur les futurs films de cette saga du genre slasher. Maintenant, grâce à une nouvelle image de «Halloween Kills», le look de Jamie Lee Curtis et comment son personnage le passera dans le film.

Le film “ Halloween ” a été un succès auprès des critiques et du public, et la performance de Jamie Lee Curtis en tant que version durcie et traumatisée de Laurie Strode a été considérée comme l’un de ses éléments les plus réussis. C’est pourquoi peu de temps après la sortie du film, il a été annoncé que deux autres suites de la même équipe créative étaient en développement: ‘Halloween tue’ et ‘Halloween se termine’.

Le studio derrière ‘Halloween Kills’ est confronté à la tâche difficile de commencer à promouvoir le film, et bien que ce qu’il a montré ait été très bref, les fans chaque fois que quelque chose de nouveau sort dans le film tant attendu, ils l’apprécient toujours.

Pendant ce temps, le protagoniste du film, Jamie Lee Curtis, malgré 61 ans Elle continue de parler de son apparence spectaculaire dans le rôle de Laurie Strode, et grâce à elle, une nouvelle image de «Halloween Kills» a été révélée et à quoi elle ressemblera dans le film.

L’image a été partagée sur les réseaux sociaux de Curtis et montre l’actrice maquillée, ce qui implique que son personnage est sorti d’un grand combat, bien que cela ne soit pas révélé, il est plus qu’évident que cela a dû être avec son ennemi juré Michael Myers.

Pour l’instant, selon le producteur du film, il a été révélé que “ Halloween Kills ” arrivera dans tous les cinémas en 2021, puisqu’il espère que les cinémas pourront retrouver une certaine normalité à cette date.