En raison de la pandémie causée par le coronavirus, Marvel a de nouveau dû reporter la sortie de la phase 4 du MCU et avec elle l’arrivée de sa prochaine grande équipe de super-héros, dont la première a été reportée au 5 novembre 2021, heureusement, des informations sur le film ont émergé et de nouvelles images des costumes des “ Eternals ” ont été révélées.

Tandis que, Marvel a été chargé de garder secrets les détails de l’intrigue, Le merchandising qui était déjà préparé pour le film a commencé à s’infiltrer dans certaines pages et réseaux sociaux sur Internet, donc malgré le fait qu’il faut plus d’un an pour que le film arrive en salles, nous avons déjà pu savoir à quoi ils ressembleront. les costumes de ces êtres puissants.

Il y a quelques jours, une image a été publiée montrant à quoi ressembleront Salma Hayek et Barry Keoghan lorsqu’ils assumeront leurs rôles d’Ajak et Druig dans ‘Eternals’ et maintenant Une nouvelle pièce a été révélée mettant en vedette la plupart des membres de l’équipe. Bien que l’origine de l’œuvre soit inconnue, on pense qu’il s’agit d’un album de timbres qui sortirait dans le cadre des produits officiels du long métrage.

Alors que la plupart des “ éternels ” sont présents dans l’image, souligne l’absence de Dane Whitman qui sera intégré par Kit Harington, Cependant, nous ne connaissons pas la raison pour laquelle ce personnage a été exclu de l’illustration, même s’il est intéressant de voir la conception des costumes que les héros utiliseront dans le film.

Il y a quelques mois, Kumail Nanjiani a révélé qu’il vaudra la peine d’attendre plus d’un an pour le long métrage. «Je sais qu’il n’y a pas encore beaucoup de nouvelles! Je suis aussi dans le noir, croyez-moi. J’ai hâte que ça arrive quand ça arrive, mais je promets que le film vaudra la peine d’attendre. C’est le projet le plus excitant, amusant, épique, excitant, hilarant et émouvant auquel j’ai jamais participé et il est énorme, l’échelle est différente de tout ce que j’ai vu, j’ai marché jusqu’au film et j’ai été étonné par les décors tous les jours », a exprimé l’acteur.

Le visuel de Eternals en entier du coup. Oui, je sais pas coller des autocollants proprement, plus faut dire que ça faisait longtemps que je l’avais pas fait … https://t.co/IlgDDjHnlu pic.twitter.com/Fct3nZwaoG – HAUT | C’est comme ça (@maxdalorian) 9 novembre 2020

De cette façon, le nouvelles images de costumes ‘Eternals’ Ils nous ont donné un nouveau regard sur le look des super-héros, nous avons donc hâte de voir le film.Nous espérons donc que la première de la phase 4 du MCU n’aura pas de nouveau retard et que le long métrage n’aura pas à être reporté à nouveau. .