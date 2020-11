Il est temps pour vous de rencontrer le première du premier contenu égyptien produit par la plateforme, une série d’horreur appelée Paranormal. Alors que la bande-annonce que vous pouvez voir ci-dessus promet beaucoup de suspense, il y a aussi une grande quantité de drame qui équilibrera les choses et rendra chaque chapitre très intéressant.

De quoi ça parle?

L’histoire provient de la célèbre série de romans d’horreur homonymes écrits par Ahmed Khaled Tawfik. À la fois dans eux et dans la série de six épisodes, l’histoire de Refaat Ismail est racontée, un hématologue aux convictions fortes qui observera comment tout ce en quoi il croyait pendant sa formation professionnelle et à l’âge adulte, disparaît soudainement lorsque le voile tombe. entre réalité et paranormal.

Ismail affirme qu’aucune autre loi que celle de Murphy – oui, celle mentionnée dans Interstellar (2014) – n’est celle qui régit sa vie, habituée aux malheurs, aux mauvais moments et à la solitude. Cependant, ce médecin mystérieux et amer porte quelque chose sur son passé, quelque chose qui fera surface, alors qu’une série de fantômes semblent bouleverser son monde.

Les romans se sont vendus à plus de 15 millions d’exemplaires, donc même si vous ne les connaissez peut-être pas, ce n’est pas une chose mineure. Son adaptation se traduit par l’émotion de milliers de fans et de lecteurs qui attendent depuis des années de voir ladite histoire adaptée à l’audiovisuel.

Production et moulage

La première de la série Paranormal s’accompagne de la fabrication de deux créatifs respectables dans l’industrie de ce territoire. Ils ne sont peut-être pas très connus ici, mais leur trajectoire soutient ce projet comme l’un des plus passionnants pour l’Égypte et le monde entier.

Le premier d’entre eux est Mohamed Hefzy, un producteur et scénariste renommé du Caire et actuel président du plus important Festival international du film de la région. Variety l’a inclus l’an dernier sur leur liste des 500 personnalités du divertissement qui sont des icônes et des leaders.

De son côté, la direction est aux commandes d’Amr Salama, qui a été responsable de films comme Asma (2011), Excuse my French (2014) et Sheikh Jackson (2017), qui était à deux pas de figurer dans la liste des meilleurs film étranger aux Oscars.

Le protagoniste de l’histoire est l’acteur Ahmed Amin, l’un des historiens les plus reconnus et les plus expérimentés de la région. Entre les trois, ils mènent fortement une production qui, bien que produite par le “N” rouge du streaming, conserve tout un amalgame de talents locaux au sein du plateau.

Date de sortie

Paranormal arrivera sur la célèbre plateforme que nous avons tous chez nous, à partir du jeudi 5 novembre. La série ne comportera que six épisodes, mais son succès déterminera si nous la verrons revenir pour une nouvelle saison.

Ci-dessous vous pouvez jeter un œil à l’affiche officielle de la série et à une galerie d’images.

Affiche officielle

Galerie

Netflix série Paranormal Paranormal Netflix



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.