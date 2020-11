Au début, Marvel Studios prévoyait d’arriver de manière appropriée à la télévision avec The Falcon and the Winter Soldier, une aventure qui raconterait les détails des deux personnages après le départ de Captain America. Cependant, la pandémie a changé les plans établis et maintenant la série Wanda Maximoff et Vision sera chargée de couper la barre pour la maison des idées pour Disney Plus. Toujours sans date de sortie précise, tout ce que nous savons WandaVision c’est qu’il arrivera en décembre et aussi un peu de son histoire, de son casting et d’autres enjeux qu’il est impératif de connaître, avant son arrivée.

De quoi parle WandaVision?

Lorsque le producteur en chef de Marvel Studios, Kevin Feige, est revenu d’une dure journée à réfléchir à des idées pour la construction d’un univers cinématographique, la dernière chose qu’il voulait voir était des nouvelles remplies de ruptures sinistres et déchirantes. Au lieu de cela, il a pris dans les vieilles sitcoms qui ont façonné sa jeunesse. «En me préparant à aller sur le plateau ces dernières années, je n’arrêtais pas de penser à l’influence que ces émissions avaient sur notre société et moi-même, et à quel point je les utilisais certainement comme une évasion de la réalité où les choses pourraient s’intégrer dans un joli nœud papillon pour 30 ans. minutes », a-t-il dit à EW.

Dans cet esprit, l’idée de WandaVision est née, une série de six épisodes où nous verrons Scarlet Witch and Vision vivre dans un monde idyllique de la télévision, tout comme les émissions humoristiques des années cinquante. Cependant, il ne s’arrête pas là alors que le récit évolue en revoyant le genre télévisuel jusqu’à son évolution dans le présent. Qu’il s’agisse d’un monde créé par Wanda pour être avec Vision ou d’une prison mortelle d’un méchant inconnu, c’est quelque chose que ses créateurs ne révéleront pas avant sa première.

Le premier épisode de la série a été filmé en noir et blanc avec des objectifs selon les années 50, sur un plateau avec un public qui émettait des rires naturels et réels et avec des effets spéciaux de l’époque, composés de câbles, de coupures de caméras et d’autres processus. L’image évoque vraiment des séries comme Bewitched et autres, on peut donc s’attendre à tout un voyage esthétique à travers les différentes époques qui ont marqué la télévision comique américaine.

«L’émission est une lettre d’amour à l’âge d’or de la télévision», explique l’écrivain principal Jac Schaeffer. «Nous rendons hommage et honorons tous ces spectacles incroyables et les personnes qui nous ont précédés, [pero] nous essayons également d’ouvrir un nouveau territoire ».

Et ce nouveau territoire est l’amalgame entre la sitcom et le genre d’action palpitant des super-héros qui tente de faire surface. WandaVision peut être un hommage à la télévision, mais il fera également partie de l’univers Marvel que nous connaissons tous, puisque sa résolution fournira un pont direct vers le prochain Doctor Strange où Wanda sera une co-star des aventures à travers le multivers.

Nouveaux et anciens amis dans le casting, pour la première de Wandavision

WandaVision arrivera avec l’ajout d’un nouveau personnage dont on sait encore très peu de choses, mais surtout il comprendra plusieurs anciennes connaissances que l’on n’a pas vues depuis un certain temps ou d’autres qui vont enfin acquérir la pertinence nécessaire au sein de l’univers Marvel.

Wanda Maximoff (sorcière écarlate)

Elizabeth Olsen obtiendra enfin son propre récit au sein de Marvel. Commençant en tant qu’antagoniste dans Avengers Age of Ultron et évoluant en héroïne dans Avengers Endgame, son personnage était toujours secondaire d’une manière ou d’une autre de toute façon. Kevin Feige a contacté Olsen en lui montrant plusieurs bandes dessinées spécifiques sur son personnage et les histoires qu’ils voulaient explorer avec cette série. “Cela a été le plus beau cadeau que Marvel m’a fait, de pouvoir faire cette série”, a déclaré l’actrice. “Ici, nous avons pu nous concentrer sur elle et non sur ce qu’elle ressentait à travers les histoires des autres.”

Vue

Paul Bettany croyait que son travail avec Marvel était terminé lorsque Thanos a retiré la gemme d’âme de son front, le condamnant à une mort certaine. Mais pour la maison des idées, la mort est une idée totalement dangereuse. La série explorera le mystère de son retour et la romance (en forme) qu’il partage avec Wanda. Cependant, ce qui est intéressant, c’est l’union entre deux personnages aussi différents. Alors que “elle nourrit beaucoup de souffrance, Vision est un être avec beaucoup de curiosité pour ce qui l’entoure”, explique Jac Schaeffer, auteur de la série.

Agnès

La série sera une sorte de comédie sur un couple marié vivant dans un quartier calme qui répond à tous les idéaux du rêve américain. Et si nous voulons nous placer dans cet environnement, il faut toujours qu’il y ait au moins un voisin bavard et curieux qui veut devenir le meilleur ami du couple. Ce rôle est réservé à Agnès joué par Kathryn Hahn. «[Ella es] le voisin d’à côté qui ne se lève pas du canapé quand il est tard dans la nuit », expliqua Hahn. “C’est elle qui lui collera toujours le nez.”

Darcy Lewis

De nombreuses questions se posent autour de Darcy, mais toutes découlent de l’excitation de la revoir. Le personnage que Kat Dennings jouera à nouveau a été introduit à l’origine dans Thor (2011) en tant qu’assistant et meilleur ami de Jane (Natalie Portman). La dernière fois que nous avons entendu parler d’elle, c’était lors de la deuxième tranche du Dieu du tonnerre et jusqu’à présent nous ne savons pas quelle relation il aura avec l’histoire de Wanda et Vision.

Jimmy woo

Vous vous souvenez probablement de l’agent du FBI Jimmy Woo joué par Randall Park dans Ant-Man and the Wasp comme le gardien presque personnel, à deux pas du baby-sitting, d’un détenu à domicile Scott Lang. Si Wandavision doit être comme une sitcom, amener Park et Kat Dennings dans le casting et la première, qui ont travaillé sur des comédies comme 2 Broke Girls ou Fresh off the Boat, semble être la meilleure idée au monde. On ne sait toujours pas quel rôle il jouera dans tout ce mélange passionnant.

Monica Rambeau

Nous avons rencontré Monica pour la première fois lorsqu’elle était encore enfant dans Captain Marvel, mais depuis lors, nous savions que son étincelle et son courage porteraient leurs fruits plus tard. Cependant, les fans savent sûrement que son personnage a une longue histoire de bande dessinée. Tout au long de son histoire, il a eu des noms tels que Photon, Pulsar, Spectrum et Captain Marvel. Joué par Teyonah Parris, son personnage a la capacité de manipuler et d’absorber l’énergie. Quel sera votre véritable rôle dans WandaVision?

Équipe créative

Kevin Feige avait besoin des services de collaborateurs éprouvés au sein de Marvel. Les scripts de la série sont en charge de Jac Schaeffer, qui avait déjà travaillé sur Captain Marvel. Pour sa part Mary Livanos sert de producteur exécutif, partageant le poste avec Feige lui-même. Alors que le réalisateur de tous les épisodes est Shakman mat.

L’implication de Shakman dans ce projet était essentielle, car il peut se vanter d’un CV exceptionnel en tant que réalisateur de séries primées aux Emmy Awards comme Game of Thrones ou Fargo, mais en même temps, pendant son enfance, il était acteur de la sitcom Just the Ten of Nous, qui s’est produit à la fin des années quatre-vingt. Donc, sa gestion du ton entre la série de super-héros d’action et la comédie télévisée d’antan était exacte.

«On a vraiment l’impression que nous sommes tous programmés pour connaître, aimer et comprendre ces comédies familiales de banlieue», déclare Livanos. Donc, jouer avec ces attentes a été très amusant.

WandaVision n’a toujours pas de date de sortie officielle, mais vous connaissez déjà son casting et il est présumé qu’il se produira avant la fin de l’année à une date que Disney Plus n’a toujours pas occupée au mois de décembre. La bonne nouvelle est que d’ici là, la plate-forme susmentionnée sera arrivée au Mexique.

