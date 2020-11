Le «N» rouge continue de parier sur des productions internationales pour attirer le public et, cette fois, ils présentent la première série Amor y anarquía, une comédie romantique qui n’est que le deuxième programme suédois de la plateforme, après Quicksand.

Il est réalisé par la dramaturge Lisa Langseth (Pure, Euphoria), qui produit également aux côtés d’Alex Haridi.

De quoi ça parle?

Il se concentre sur Sofie, une consultante qui rencontre un jour Max, informaticien. Petit à petit, ils entament une relation non conventionnelle. Des jeux, des astuces et beaucoup d’audace. Les conséquences seront de plus en plus fortes.

Le synopsis officiel se lit comme suit:

Un consultant marié et un jeune informaticien se livrent à un jeu de séduction qui défie les normes de la société et leur fait réévaluer leur vie.

Jeter

L’émission met en vedette des personnalités bien connues de l’industrie cinématographique suédoise Ida Engvoll (Un homme appelé Ove), Johannes Bah Kuhnke, Björn Kjellman (Heder), Björn Mosten, qui a à peine ce rôle dans sa carrière, et Carla Sehn (Alska mig ).

Date de sortie de la série Amor y anarchquía

Les huit chapitres qui composent le spectacle Ils sont disponibles à partir du 4 novembre sur Netflix.

Affiche de la série Love and Anarchy

Affiche officielle d’Amour et d’anarchie.

images

Scène d’amour et d’anarchie.

Distribution de la première série Amor y anarchy. amour et anarchie série netflix



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.