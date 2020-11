Même si les fans ne savent pas grand-chose sur l’avenir de Deadpool dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), il semble que les rumeurs sur le personnage ne vont pas s’estomper jusqu’à ce que le studio ou Ryan Reynolds prennent position sur le personnage. Maintenant, selon une nouvelle rumeur, il a été révélé que Deadpool se moquerait de Tom Holland dans l’une de ses apparitions dans le MCU.

Toutes les rumeurs sur l’introduction de Deadpool dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) n’ont fait qu’augmenter avec le temps, et la seule chose qu’elles ont accomplie, est que les fans veulent voir le personnage en action dans ces projets.

La seule chose officielle qui a été dite à propos du personnage dans le MCU était une photo de Ryan Reynolds dans les bureaux de Marvel Studios, et après cela, plusieurs déclarations de l’acteur ont assuré que le troisième film Deadpool était déjà en développement, mais jusqu’au moment où cette note est écrite, aucune nouvelle mise à jour n’a été donnée sur le projet.

Maintenant, selon le portail We Got This Covered, il a été révélé que Deadpool se moquerait de Tom Holland. C’est parce que Reynolds et Holland ont joué plusieurs farces dans les coulisses, Et il a été dit que Deadpool briserait le quatrième mur non seulement pour se moquer des super-héros du MCU, mais aussi de ses acteurs.

Malheureusement, cela semble un peu contradictoire avec tout ce qui est connu, notamment par les règles créées par le président de Marvel Studios, et créateur du MCU, Kevin Feige, il faudra donc attendre l’acteur ou l’étude d’une annonce officielle sur les rumeurs.