Walt Disney Studios a supprimé les futures versions de 20th Century Studios de son calendrier de sortie, ‘Mort sur le Nil«Y»Mec libre». La suite dirigée par Kenneth Branagh devait faire ses débuts le 18 décembre 2020, tandis que la nouvelle comédie fantastique de Shawn Levy devait arriver la semaine précédente, le 11 décembre 2020.

Réalisé par Kenneth Branagh et basé sur le roman d’Agatha Christie en 1937, “Death on the Nile” est un thriller mystérieux fascinant sur le chaos émotionnel et les conséquences mortelles des amours obsessionnelles. Les vacances égyptiennes du détective belge Hercule Poirot à bord d’un bateau à vapeur glamour se transforment en une recherche terrifiante d’un meurtrier lorsque la lune de miel idyllique d’un couple parfait est interrompue de la manière la plus tragique.

L’aventure se déroule dans un paysage de légende avec une vue magnifique sur le désert et les majestueuses pyramides de Gizeh. C’est une histoire de passion débridée et de jalousie destructrice mettant en vedette un groupe de personnages cosmopolites impeccablement habillés. Les rebondissements choquants de l’histoire laisseront le public se demander ce qui s’est passé jusqu’au dénouement final choquant.

Le film réunit l’équipe qui a créé le succès mondial de 2017 “ Murder on the Orient Express ”, et met en vedette Kenneth Branagh dans le rôle du célèbre détective Hercule Poirot. Branagh est rejoint par un casting stellaire (de suspects) comprenant Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders et Letitia Wright.

Dans ‘Mec libre‘, un caissier de banque (Ryan Reynolds) découvre qu’il est en fait un personnage mineur dans le jeu vidéo du monde ouvert Free City. Décider de devenir le héros de sa propre histoire qu’il va lui-même réécrire. Dans un monde où il n’y a pas de limites, il se propose d’être l’homme qui sauve son monde à sa manière … avant qu’il ne soit trop tard.

Réalisé par Levy à partir d’un scénario de Matt Lieberman et Zak Penn, le casting principal du film est Jodie Comer, Lil Rel Howery, Taika Waititi, Joe Keery et Utkarsh Ambudkar. Le film est produit par Ryan Reynolds, Shawn Levy, Greg Berlanti, Sarah Schechter et Adam Kolbrenner, avec Mary McLaglen, Josh McLaglen, George Dewey, Dan Levine et Michael Riley McGrath en tant que producteurs exécutifs.