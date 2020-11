Margaret Nolan, l’actrice et mannequin britannique qui en 1964 est apparue dans les films “Le doigt d’or“Et” A Hard’s Day Night “des Beatles est décédé mardi dernier à l’âge de 76 ans. La nouvelle a éclaté ce week-end lorsque le réalisateur Edgar Wright (“Baby Driver”) lui a fait ses adieux avec un hommage de Twitter soulignant sa place en tant que membre légendaire des années 60 à Londres.

Née le 29 octobre 1943 à Somerset, en Angleterre, Nolan a grandi à Londres, où elle a commencé sa carrière de mannequin puis s’est tournée vers l’actrice. Bien sûr, son rôle le plus célèbre était celui dans lequel elle n’avait pas à dire un mot. Est-ce que Nolan était le mannequin entièrement peint en or et vêtu d’un bikini au ton qui apparaissait dans la séquence d’ouverture de Goldfinger alors que dans le film elle jouait Dink, la masseuse du Bond de Sean Connery.

Source: Fichier – Crédit: CC / Wikipedia

Plus

Son apparition mémorable dans le film la conduit à la couverture du magazine Playboy et à ses rôles dans les films “Ferry Cross the Mersey” et “Three Rooms in Manhattan” de Marcel Carné. En plus de consolider sa place en tant que symbole de la Grande-Bretagne des années 1960, Nolan faisait également partie de la distribution de la série de films comiques “Carry on …”, un produit spécifiquement destiné au public au Royaume-Uni.

Margaret Nolan, actrice britannique et mannequin glamour, vêtue d’un haut dos nu à imprimé tigre, les bras croisés, vers 1965 (Photo par Silver Screen Collection / .)

Plus

Lire plus