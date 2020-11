À 58 ans vient d’avoir 58 ans, Demi Moore Elle est la propriétaire d’une carrière des plus curieuses, et c’est que quatre décennies après avoir commencé sa carrière à Hollywood, seuls deux films ont été inscrits dans la mémoire collective des cinéphiles, Ghost et Une proposition indécente. Ou ne sont-ils pas les premiers titres qui nous viennent instantanément à l’esprit quand on y pense? Les autres arrivent plus tard, quelques minutes ou heures plus tard, et parfois avec un effort mental.

Cependant, peu de gens se souviennent qu’avant Julia Roberts, Sandra Bullock et Jennifer Lawrence, elle était l’actrice la mieux payée de l’histoire du cinéma. Le disque a été de courte durée et il l’a réalisé avec l’un des thrillers les plus ridicules des années 90, Strip-tease.

Demi Moore Elle avait tout pour construire une solide carrière dans la Mecque du cinéma: des producteurs qui parient sur elle, des superproductions derrière elle et un mariage avec Bruce Willis qui la met souvent en scène dans la presse rose. Elle était entourée du cirque parfait pour rester sous les projecteurs médiatiques de l’industrie. Après Ghost, Beyond Love (1990), son ascension semble imparable. Si même la moitié du monde voulait se couper les cheveux comme elle et aller à des cours de poterie. Mais il y avait une caractéristique essentielle qui a fini par devenir une épée à double tranchant pour sa carrière: sa beauté vue sous la loupe du mythe érotique.

En 1981, alors qu’elle commençait à peine à faire ses premiers pas en tant qu’actrice, des photos de nu sont publiées dans le magazine pour adultes Oui. Il s’agissait d’une séance tenue à l’âge de 16 ans, mais elle a dit qu’elle avait 18 ans. Et bien que cette controverse appartienne au passé, elle sert aujourd’hui de premier exemple de la façon dont sa beauté prenait plus d’importance que son talent. Quelque chose dans lequel elle-même a fini par tomber.

Demi a passé les années 80 à accompagner les fashion men de l’industrie dans des films de jeunesse et des drames assez oubliables, comme Emilio Estevez, Rob Lowe, John Cusack ou Robert De Niro. Mais tout a changé avec Ghost, conquérant le public international avec son rôle de veuve amoureuse qui renoue avec le fantôme de son mari avant sa mort. Pour ce travail, elle a été payée 750 000 $ (628 000 €), mais sa renommée a tellement augmenté que six ans plus tard, elle est entrée dans l’histoire avec le salaire le plus élevé jamais versé à une femme à cette époque.

Après Ghost, il a commencé à recevoir différents scénarios, comme ce fut le cas de Some good men (1992) accompagnant Tom Cruise et Jack Nicholson; mais ce n’était qu’une exception dans une filmographie qui se concentrait davantage sur la mise en évidence de cette beauté dont la caméra était tellement tombée amoureuse. Elle voulait montrer à l’industrie que les femmes pouvaient être aussi protagonistes qu’un homme et attirer le même public dans les théâtres, mais elle l’a fait en optant pour une voie que même Meryl Streep et Michelle Pfeiffer ont critiquée: celle de devenir un objet de désir..

En dépit d’être un succès au box-office, Une proposition indécente (1993) a été accueillie par des critiques négatives, non seulement pour sa faible exécution de l’intrigue, mais aussi pour le portrait féminin montrant une femme principale disposée à se vendre à Robert Redford pour un million de dollars. . Michelle Pfeiffer a clairement indiqué lors d’une cérémonie de remise de prix en 1993: “C’est donc l’année de la femme”, a-t-elle déclaré ironiquement lors de la soirée annuelle Women in Film. «Eh bien oui, ça a été une bonne année pour les femmes. Demi Moore a été vendu à Robert Redford pour 1 million de dollars, Uma Thurman est allé à M. De Niro pour 40000 dollars [refiriéndose a Perro Bravo y Gloria] Et il y a trois ans, Richard Gere a acheté Julia Roberts pour… combien était-ce? 3 000 $? ” (via Los Angeles Times). Nous ne savons pas ce que Demi Moore a ressenti lorsqu’elle a entendu ces mots. Oui, messieurs, elle était là parmi les invités.

Et pour aggraver les choses, un an plus tard, Acoso (1993) a créé le thriller érotique de Barry Levinson dans lequel des sujets tels que les abus sexuels dans l’environnement de travail étaient abordés, mais plaçant Demi comme l’agresseur. Le film n’était rien de plus qu’un autre thriller pour adultes qui recourait aux mêmes tactiques de Basic Instinct (1992) d’exploiter des scènes sexuelles comme divertissement, de réduire le poids du message qu’il transmettait et de profiter de la beauté de Demi d’une part et du fait de dire avec le même protagoniste, Michael Douglas, de l’autre.

En gros, si on regarde l’affiche du film, les intentions marketing sont très claires. Que l’image représente le harcèlement sexuel doit être vu à la loupe (les mains et les jambes de Demi pourraient représenter l’acte de possession bien que Michael ne semble pas trop résister).

Demi a défendu le harcèlement dans le cadre de ce message qu’elle voulait envoyer à Hollywood: elle pouvait porter autant de poids dans un film que Robert Redford et Michael Douglas et gagner de l’argent au box-office mondial. Mais je ne suis pas sûr si le public allait la voir pour son talent d’actrice ou s’il allait voir le nouveau thriller érotique en service avec une autre beauté celluloïd montrant ses charmes.

Bien qu’ils aient été déchiquetés par les critiques, ils étaient tous deux des blockbusters qui ont aidé Demi à gravir les échelons des étoiles. Et dans ses prochains paris, il a obtenu la monnaie qu’il recherchait. Dans une industrie qui est davantage motivée par la mode pour gagner de l’argent rapidement que par la valeur artistique de ses œuvres – au niveau des blockbusters – Demi était le crochet parfait. En 1995, il a reçu 6 millions de dollars (5 millions d’euros) pour son travail dans La lettre écarlate, où il était le protagoniste de Gary Oldman; Oui un an plus tard, il remplit son compte bancaire avec un salaire historique pour une femme en gagnant 12,5 millions de dollars (10,5 millions d’euros) pour Strip-tease.

Mais le tir s’est retourné contre lui. Les deux productions ont exalté sa beauté avec des plans conçus pour mettre en valeur son visage ou son corps, soit couverts jusqu’aux bars avec des costumes d’époque, soit presque complètement nu, et le résultat a été deux succès au box-office qui ont commencé sa descente rapide.

J’ai récemment revu Striptease avec l’intention de rafraîchir ma mémoire pour écrire cet article et savoir si, peut-être, j’ai vu un film différent au fil du temps. Mais non. Elle est méchante et impatiente. Si Demi et Gary ont trop joué dans l’adaptation du roman de Nathaniel Hawthorne, alors même le légendaire Burt Reynolds n’est pas épargné dans Striptease. Au contraire, vous ressentez beaucoup de honte des autres.

Ma théorie est que Demi Moore a été emporté par l’ego qui a gonflé le monde. Les films qui ont fait ressortir sa beauté, en particulier la vantant comme un mythe érotique, ont eu du succès au box-office et Hollywood était prêt à payer ses salaires historiques afin de continuer à presser ses dons naturels en imposant son côté le plus séduisant. Elle voulait le voir comme un acte féministe ouvrant la voie à d’autres femmes pour avoir également un rôle de premier plan à Hollywood. Il est vrai qu’il a réussi, mais pas de la manière souhaitée par ses collègues professionnels. Non seulement Michelle Pfeiffer était contre elle, Susan Sarandon et Meryl Streep ont également critiqué la représentation des femmes par Demi Harcèlement, par exemple (via indépendant).

Le réalisateur Roland Joffé a changé la fin et de nombreuses scènes de La Lettre écarlate au point de susciter la haine parmi les écoliers qui aimaient le roman de 1850. L’affiche promotionnelle avec une Demi jouissant du plaisir avec sa poitrine presque exposée aurait sûrement fait l’auteur s’est retourné dans sa tombe. Après tout, son roman n’était pas un drame érotique mais une exploration du péché et de la culpabilité.

Pendant ce temps, Striptease était quelque chose dont il fallait parler avant de sortir en salles et tout simplement parce qu’on disait que Demi Moore avait tourné une scène topless. Un boom purement médiatique qui reposait sur cette fascination pour la beauté physique de l’actrice alors qu’en fait elle avait déjà joué dans des séquences de nu incluses dans d’autres films. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le thriller avait un budget de 50 millions de dollars et a à peine récupéré l’investissement, tandis que les critiques se concentraient carrément sur le travail horrible de Demi Moore. C’est vrai, il a un corps de crise cardiaque, cela montre qu’il s’est entraîné jour et nuit pour montrer un physique sculptural, mais la profondeur dramatique laisse beaucoup à désirer. La bande n’a aucun sens depuis le début nous montrant une femme qui après avoir perdu son poste de secrétaire du FBI, commence à travailler comme strip-teaseuse mais perd la garde de sa fille (jouée par un petit Rumer Willis) car un juge décide de la lui donner. votre ex qui, pour couronner le tout, est un criminel. Elle dit qu’elle est toujours nerveuse de danser devant des inconnus, mais ses danses proviennent d’un expert comme Jennifer Lopez sur Scammers of Wall Street. Autour de là apparaît un meurtre insensé, un membre du Congrès obsédé et cet ex à être admis dans un hôpital psychiatrique. Tous obsédés par elle, alors qu’elle danse avec des gestes sensuels qui épuisent tout le monde.

Demi a eu le culot de dire dans une interview de 1996 que “Striptease est un grand thriller politique qui ne pourrait se faire sans un peu de nudité” (Indépendant). OMG. Sans mots. Et moi en demandant à revenir les deux heures perdues en le revoyant.

Après un désastre après l’autre, d’autres sont arrivés, tous soutenus par cette obsession, cette fascination ou peut-être cette confusion que son travail d’actrice était de montrer d’une manière ou d’une autre. C’est arrivé dans GI Jane, un film dont on se souvient seulement à cause de son entraînement et parce qu’elle s’est rasée les cheveux devant la caméra. De simples détails superficiels. À cette époque, sa réputation commençait également à souffrir, étant connue par Tinseltown comme une diva qui exigeait des avions privés des studios ou refusait de faire des films qui ne payaient pas ce qu’elle demandait (dites les mauvaises langues qu’elle a rejetées Pendant que vous dormiez pour cette raison , la comédie romantique qui a catapulté Sandra Bullock).

Ces échecs l’auraient amenée à reconsidérer et après s’être prêtée à un rôle de soutien dans Dismounting Harry de Woody Allen, elle s’est rendue dans son ranch de l’Idaho pour élever ses filles. Il y vit depuis (c’est là qu’il a passé la quarantaine avec Bruce Willis). Peu à peu elle revient sur le devant de la scène mais cette fois avec une maturité interprétative différente comme sa performance dans Pasión por vivir (2000) ou son bon sens de l’humour étant la bouffée d’air frais – le seul – en tant que méchant de Charlie’s Angels. : à la limite (2003). Un rôle pour lequel sa cache avait déjà chuté drastiquement à 2 millions de dollars.

Il était une fois … Demi Moore a atteint le sommet et est entré dans l’histoire, mais presque personne ne se souvient de ce chapitre. Il est vrai qu’elle a réussi à battre un record qui semblait très difficile pour les femmes au milieu des années 90. Et on pourrait dire qu’elle a ouvert les portes à ses pairs pour demander ce qu’ils méritaient avec des salaires équivalents aux stars masculines. Bien que l’on puisse aussi dire qu’il a mal tourné, optant pour le chemin de l’ego et de l’exaltation physique sur son talent. Ou plutôt qu’il s’ouvrit et que Julia Roberts finit de l’ouvrir en grand. Trois ans après l’accomplissement de Demi, la petite amie américaine a dépassé son record en facturant 15 millions de dollars pour Notting Hill et en entrant “dans le club des 20 millions” un an plus tard pour Erin Brockovich. La manière dont chacun a profité de cette étape est évidente, ainsi que le résultat obtenu. Aujourd’hui, nous voyons Demi de temps en temps dans des rôles solides mais pas très mémorables, alors que le CV de Julia prouve le contraire.

