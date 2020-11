Il y a une semaine, nous avons signalé que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Le film: Mugen Train (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen) était devenu le huitième film d’animation le plus rentable de l’histoire au Japon, après 10 jours passés en salles. Ce week-end, Tanjiro et sa compagnie sont maintenant montés en cinquième position, dépassant la collection totale de The Wind Rises (2013) et Ponyo and the Secret of the Little Mermaid (2008), de Hayao Miyazaki; ainsi que Time With You (Tenki no Ko), l’œuvre la plus récente de Makoto Shinkai et le film le plus rentable au Japon en 2019.

TOHO et Aniplex (via) ont rapporté que le premier film de la franchise Demon Slayer a officiellement vendu 11 891 254 billets après 17 jours dans les salles, soit un montant brut estimé à 15 799 millions de yens (environ 150,8 millions de dollars).

Au-dessus de Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen, trois films Hayao Miyazaki et un film Makoto Shinkai sont au box-office local: Princess Mononoke (19,3 milliards de yens); Le château en mouvement de Howl (19,6 milliards de yens); votre nom. (25,030 millions de yens) et Spirited Away (30,8 milliards de yens). Ce qui précède, parlant exclusivement des films d’animation japonais.

Si l’on se réfère au tableau historique complet du box-office japonais, Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen est devenu le 10e film le plus rentable de tous les temps au Japon lors de son troisième week-end en salles. Le film a fait tomber Avatar de James Cameron (2009) du top 10.

Situé à l’époque Taisho, l’intrigue suit Tanjiro Kamado, un jeune homme doux et généreux, qui gagne sa vie en vendant du charbon pour subvenir aux besoins de ses frères et de sa mère. Un jour qu’il rentre chez lui, il trouve sa famille massacrée par un démon. Sa sœur cadette Nezuko, la seule survivante, a également été transformée en démon à la suite de l’attaque. Tanjiro décide de devenir un chasseur de démons pour trouver un moyen de restaurer l’humanité à sa sœur.

La franchise trouve son origine dans le manga écrit et illustré par Koyoharu Gotōge. L’histoire a été publiée en série dans les pages du magazine Weekly Shōnen Jump de Shueisha, entre février 2015 et mai 2020, compilée jusqu’à présent en 23 volumes; le formulaire est publié dans notre pays par Panini Manga. La saga allait devenir un phénomène international grâce à l’adaptation anime développée par le studio Ufotable (Fate / stay night), dont les 26 épisodes ont été diffusés entre avril et septembre 2019.

Le manga s’est vendu à plus de 100 millions d’exemplaires et est devenu l’année dernière le premier titre à détrôner One Piece de la première place des ventes annuelles après 11 ans. Pour sa part, l’adaptation d’anime a remporté le prix de l’anime de l’année aux Crunchyroll Anime Awards 2020. La franchise a inspiré de nombreux mangas dérivés, des romans légers, des jeux vidéo et de grandes quantités de marchandises.

Le film Demon Slayer a débuté le 16 octobre au Japon. Le film présentait les retours des principaux membres du personnel qui ont participé à l’anime, tels que le réalisateur Haruo Sotozaki; le créateur de personnages Akira Matsushima; ainsi que les compositeurs Gō Shiina et Yuki Kajiura. Le film adapte le septième arc du manga, où Tanjiro et ses amis accompagnent Kyōjurō Rengoku, le pilier des flammes, pour enquêter sur une mystérieuse série de disparitions qui se produisent à l’intérieur d’un train. Là, ils rencontrent Enmu, l’une des douze lunes démoniaques.

Funimation et Aniplex of America feront la première du film en Amérique du Nord au début de 2021. Pour le moment, la production n’a pas été confirmée comme sortie en salles en Amérique latine, mais nous ne doutons pas que ce sera l’un des titres qui recevra le plus d’attention de la part de la Distributeurs mexicains après son succès massif sur le territoire japonais.

Les 26 épisodes de l’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sont disponibles sur Crunchyroll.

