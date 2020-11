Lors de son quatrième week-end d’affichage, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Le film: Mugen Train (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen) est devenu le cinquième film le plus rentable de l’histoire au Japon et le troisième film d’anime le plus rentable localement, juste en dessous de votre nom. (2016), de Makoto Shinkai, et Spirited Away (2001), de Hayao Miyazaki.

TOHO et Aniplex (via) ont rapporté que la première aventure cinématographique de Tanjiro et de la société avait officiellement vendu 15 373 943 billets après 24 jours de cinéma, ce qui équivaut à un montant brut estimé à 20 483 millions de yens (environ 198,1 millions de dollars).

Si l’on passe en revue le panorama historique complet du box-office japonais, au-dessus de Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen ils sont dans l’ordre croissant de collecte uniquement: votre nom. (¥ 25,030 millions de yens); Frozen: A Frozen Adventure (25,48 milliards de yens); Titanic (26,2 milliards de yens) et Spirited Away (30,8 milliards de yens).

Situé à l’époque Taisho, l’intrigue suit Tanjiro Kamado, un jeune homme doux et généreux, qui gagne sa vie en vendant du charbon pour subvenir aux besoins de ses frères et de sa mère. Un jour qu’il rentre chez lui, il trouve sa famille massacrée par un démon. Sa sœur cadette Nezuko, la seule survivante, a également été transformée en démon à la suite de l’attaque. Tanjiro décide de devenir un chasseur de démons pour trouver un moyen de restaurer l’humanité à sa sœur.

La franchise provient du manga de Koyoharu Gotōge, qui a été sérialisé dans les pages du magazine Weekly Shonen Jump de Shueisha entre février 2015 et mai 2020. L’histoire a été compilée en 22 volumes à ce jour, dont Ils sont édités par Panini Manga au Mexique. La saga deviendrait un phénomène international à la suite de l’adaptation d’anime de 26 épisodes développée par le studio Ufotable (Fate / stay night) au printemps 2019 et a donné lieu à de nombreux mangas dérivés, romans légers, jeux vidéo et de grandes quantités de marchandises. .

Le premier film de la franchise Demon Slayer a été créé le 16 octobre au Japon et a présenté les retours des principaux membres du personnel qui ont participé à l’anime, tels que le réalisateur Haruo Sotozaki; le créateur de personnages Akira Matsushima; ainsi que les compositeurs Gō Shiina et Yuki Kajiura. Le film adapte le septième arc du manga, où Tanjiro et ses amis accompagnent Kyōjurō Rengoku, le pilier des flammes, pour enquêter sur une mystérieuse série de disparitions qui se produisent à l’intérieur d’un train. Là, ils affronteront Enmu, l’une des douze lunes démoniaques.

Funimation et Aniplex of America sortiront le film en Amérique du Nord au début de 2021. Pour le moment, la production n’a pas été confirmée comme sortie en salles en Amérique latine.

Vous pouvez regarder les 26 épisodes de l’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sur Crunchyroll.

Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba Ufotable



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE