Jessica Chastain et Lupita Nyong’o dirigeront une équipe d’agents secrets dans le prochain film d’action de Simon Kinberg, qui devront attendre longtemps pour le voir, puisqu’elles retardent la première de ‘The 355’.

Universal Pictures a initialement fixé la sortie du film au 15 janvier 2021, Mais l’effet de la pandémie sur les salles de cinéma a considérablement modifié ces plans.

Le studio a annoncé que le film serait retardé, ce qui n’est pas une surprise compte tenu du paysage cinématographique actuel. Ce qui est surprenant, c’est que le film a été retardé si longtemps.

Une première bande-annonce de “ The 355 ” avait déjà été publiée, dans laquelle on pourrait voir que Chastain et Nyong’o sont deux membres de l’équipe d’espionnage de cinq femmes, et ils sont rejoints par des personnes comme Penelope Cruz, Diane Kruger et Bingbing Fan.

Le film a également la participation d’Edgar Ramírez et de Sebastián Stan.

Ils retardent la première de ‘The 355’, le film réalisé par Simon Kinberg à partir d’un scénario qu’il a écrit avec Rebeck. Chastain et Kelly Carmichael produisent pour Freckle Films de Chastain et Kinberg pour leurs films de genre.

La nouvelle date de sortie de “ The 355 ” sera le 14 janvier 2022, soit 364 jours après ce qui était initialement prévu pour sortir en salles.

Cela peut être encore plus frustrant pour les fans qui ont suivi la production du film, Étant donné que les droits de le faire ont été publiés pour la première fois par Universal Studios en 2018, ainsi que les informations sur le choix du casting et la promotion de celui-ci, il faudra attendre de voir si cela en valait la peine.