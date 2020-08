Le monde continue d’être choqué par le départ prématuré de l’acteur Chadwick Boseman et cela est facilement vérifiable via les réseaux sociaux où deux artistes numériques bien connus, Bosslogic et Yadvender Singh Rana, ont rendu hommage à la vie et au travail de l’acteur avec divers fanarts, des écrits et des paroles à la fois de tristesse pour sa mort et de célébration pour toutes ses réalisations personnelles et professionnelles.

Le récit de Bosslogic, qui a l’habitude de faire diverses imaginations sur les personnages de Marvel, DC et d’autres figures de la culture populaire, ne pouvait pas contenir le besoin d’exprimer la douleur du départ de Boseman. Pour honorer sa mémoire, il a créé une illustration où le visage de T’Challa est à la base de la composition du plan ancestral de Black Panther si caractéristique pour son illumination violette et étoilée de la savane africaine.

Voir ce post sur Instagram Je me suis réveillé de bonne humeur aujourd’hui, avec des plans pour aller me promener et assommer un peu de travail, mais, un peu comme beaucoup de fois dans la vie, ma journée a été lancée une énorme boule de courbe déchirante. Aujourd’hui, nous avons perdu un joyau humain. Il y a des moments dans la vie où les hauts de certaines personnes et leurs passages se sentent tellement plus proches de chez eux, même si vous ne les avez jamais rencontrés en personne. Chadwick était l’une de ces personnes pour moi. Chadwick a incarné un super-héros de la vie réelle, passer par les plus hauts sommets de sa carrière d’acteur aussi malade que lui, sachant trop bien que son temps avec nous et avec ses proches serait probablement entravé apporte juste immédiatement la phrase « Il a donné nous son tout et plus. » à l’esprit Il a fait tout cela avec le cœur d’un guerrier et toujours avec ce sourire gracieux qui pouvait éclairer une pièce. Ce que beaucoup de gens ne savent pas de moi, c’est que Chadwick a été l’un des premiers de l’univers Marvel, sans parler de l’industrie du divertissement à promouvoir et à montrer de l’amour pour mes œuvres, il a joué un grand rôle en aidant mon travail à atteindre le plus haut niveau ups chez Marvel, qui m’a finalement valu le concert avec Fin du jeu. J’ai promis de le rendre fier sur Black Panther 2, je suis éternellement reconnaissant, mais maintenant, penser à ce film fait mal, cela le sera probablement pendant un moment encore. C’est un jour comme aujourd’hui qui vous fait prendre du recul et réfléchir, la vie est si éphémère. Passez le temps précieux que nous avons avec ceux que nous aimons, pas à courir après ceux qui ne se souviendront pas de nous quand nous serons partis. Je n’aime pas beaucoup jurer, mais merde contre le cancer. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu quelqu’un à cause de cela et toute la force du monde à ceux qui l’ont combattu. Reste au pouvoir, roi. 👑🖤 Je viens de réaliser que cela atterrit le jour de l’anniversaire de Jack Kirbys, il a co-créé Black Panther Un post partagé par Bosslogic (@bosslogic) le 29 août 2020 à 9h09 PDT

Bosslogic a écrit:

«Aujourd’hui, nous avons perdu un joyau d’un être humain. Il y a des moments dans la vie où l’euphorie de certaines personnes et leur mort se sentent beaucoup plus proches de chez eux, même si vous ne les avez jamais rencontrés en personne. Chadwick était l’une de ces personnes pour moi.

«Ce que beaucoup de gens ne savent pas de moi, c’est que Chadwick a été l’un des premiers dans l’univers Marvel, et dans l’industrie du divertissement, en promouvant et en montrant de l’amour pour mes œuvres, il a joué un rôle important en aidant mon travail à atteindre plus. grand. Jusqu’à Marvel, jusqu’à ce que cela me donne enfin le poste sur Endgame. «

D’autre part, Yadvender Sigh Rana, mieux connu sous le nom d’ultraraw26, également connu pour ses illustrations sur les super-héros, a également apporté une nouvelle contribution sur Chadwick dans son rôle de roi de Wakanda. Dans l’image, il lit: « Reposez-vous au pouvoir, roi. » Il a en outre écrit:

Voir ce post sur Instagram «La mort n’est pas la fin. C’est un point de départ. Vous tendez la main à Bast et Sekhmet, et ils vous mènent dans le veldt vert, où vous pouvez courir pour toujours. . Aujourd’hui, cette planète a perdu un Titan. Chadwick Aaron Boseman était un acteur, un mari et un être humain à la forte volonté qui est responsable d’apporter tant de performances inoubliables à notre génération et à toutes les autres à venir. Il a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale III en 2016, mais cela ne l’a pas empêché de montrer son métier au monde. Il garda le silence et ses performances parlaient pour lui. Il a inspiré des millions et des millions de personnes à travers le monde avec son portrait de personnages historiques célèbres et de personnage de super-héros, The Black Panther. Sa légende sera toujours éternelle, pour toutes les années à venir. Il restera toujours dans les mémoires comme l’un des plus grands absolus à bénir nos yeux avec ses performances. Puissiez-vous reposer en paix Monsieur. Que le Seigneur donne de la force à votre famille. . Donc 2020 sera l’année qui a tout éclipsé. . #chadwickboseman #blackpanther #restinpower #wakandaforever Un post partagé par Yadvender Singh Rana (@ ultraraw26) le 29 août 2020 à 6h17 PDT

« Il [Boseman] a inspiré des millions et des millions de personnes à travers le monde avec sa personnification de personnages historiques célèbres et d’un super-héros: Black Panther. Sa légende sera éternelle pour toutes les années à venir. Il restera toujours dans les mémoires comme l’un des plus grands absolus à bénir nos yeux avec ses performances.

Chadwick Boseman a reçu un diagnostic de cancer à son troisième stade d’avancement en 2016 lorsqu’il a fait ses débuts dans le rôle de Black Panther dans le film Captain America Civil War. Il a combattu la maladie en filmant son propre film, Black Panther, les deux derniers films Avengers, 21 Bridges et 5 Da Bloods, qui a été diffusé sur Netflix en juin dernier.

Il a perdu la vie le 28 août dans sa résidence de Los Angeles entouré de sa famille et de sa femme. L’industrie se souviendra de lui comme du super-héros mythique qui a amené la représentation noire sur grand écran et comme le héros de la vie réelle qui a aidé les autres quand il le pouvait.

panthère noire chadwick boseman fanarts