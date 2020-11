Après la mort de l’une des plus grandes légendes du football: Diego Armando Maradona, des célébrités du cinéma, de la télévision, de la musique et, bien sûr, des terrains de sport se sont rendus sur les réseaux sociaux pour honorer et se souvenir de l’héritage du footballeur argentin. Puis les messages postés sur les réseaux sociaux.

Alejandro Sanz

Le chanteur espagnol lui a dédié un tweet. «La main de Dieu conclut son accord sur Terre. Légende dans la vie et sur le terrain. Diego éternel. Repose en paix”.

La main de Dieu conclut son marché sur terre. Légende dans la vie et sur le terrain. Diego éternel. Repose en paix 🙏🏻 #Maradona – Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 25 novembre 2020

Ricky Martin

«Fly high friend. Une étoile nous quitte. Tu vas nous manquer », a écrit le chanteur.

Juan Antonio Bayona

Le réalisateur de Jurassic World: The Fallen Kingdom (2018) a voulu lui rendre hommage et inviter ses followers à voir le documentaire Diego Maradona (2019) du cinéaste britannique Asif Kapadia-

Pour tous ceux qui veulent se souvenir de lui, je recommande de récupérer DIEGO MARADONA, le documentaire de @asifkapadia qui dresse un beau portrait qui équilibre entre la grandeur du mythe et la tragédie personnelle. DEP, Diego. pic.twitter.com/2JSM1UCNZZ – JA Bayona (@FilmBayona) 25 novembre 2020

Asif kapadia

Pendant ce temps, Asif Kapadia a publié une photo accompagnée du message suivant: «Je ne peux pas croire que Diego Maradona soit parti. Difficile à traiter. Cela semblait toujours indestructible. J’ai passé 10 heures avec l’homme !! J’ai touché son pied gauche. Nous avons fait de notre mieux pour montrer au monde l’homme, le mythe, le combattant qu’il était. La plus grande légende«.

Federico Alvarez

Le cinéaste uruguayen responsable du film No respires (2016) s’est limité à partager une carte postale de Maradona vêtue de l’uniforme de l’équipe de football argentine.

Rob Schneider

«5 défenseurs anglais n’étaient pas à la hauteur du magicien aux pieds légers, Diego Maradona. Le beau jeu sera toujours reconnaissant pour autant de buts impossibles que le but du siècle », a écrit le compatriote fan des Tigres.

5 défenseurs anglais n’étaient pas à la hauteur du magicien aux pieds flottants, Diego Maradona.

Le beau jeu sera toujours reconnaissant pour tant d’objectifs impossibles comme le but du siècle. pic.twitter.com/rHwe57Zuhv – Rob Schneider (@RobSchneider) 25 novembre 2020

Gaël Garcia Bernal

L’acteur et protagoniste mexicain de Rudo y corsi (2008) a partagé un tweet avec ce qui suit: «Reste, cher compa. Votre génie reste dans nos rêves et nos souvenirs. Merci pour tant de joies ».

BossLogic

“Legenda”, a écrit l’artiste australien, qui lui a dédié une pièce inédite.

Taika waititi

Pelé

L’ex-footballeur brésilien ne pouvait pas non plus passer inaperçu de la mort malheureuse et a écrit: «Quelle triste nouvelle. J’ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il reste beaucoup à dire, mais pour le moment, que Dieu donne du pouvoir aux membres de la famille. Un jour j’espère que nous pourrons jouer au ballon ensemble au paradis«.

Quelle triste nouvelle. J’ai perdu un grand ami dans le monde, j’ai perdu une grande lenda. Ainda a beaucoup à dire, mais pour l’instant, c’est Deus de força pour les membres de la famille. Euh jour, j’espère qu’on pourra jouer au ballon ensemble sans céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA – Pelé (@Pele) 25 novembre 2020

Lionel Messi

Son compatriote, le footballeur Lionel Messi, lui a également rendu hommage avec quelques images faisant allusion au passé et au présent des deux footballeurs. Il accompagna la carte postale de la phrase: «Au revoir la légende».

Cristiano Ronaldo

Le joueur de la Juventus a posté une photo à côté de Diego Armando Maradona et a écrit: «Aujourd’hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. L’un des meilleurs de tous les temps. Un magicien pas comme les autres. Il part trop tôt, mais il laisse derrière lui un héritage illimité et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix. Tu ne seras jamais oublié«.

Hoje despeço-me de un amigo eo Mundo se sépare d’un génie éternel. Um dos melhores de todos os tempos. Um magique inégalé. Une partie trop je cède, mais je laisse un héritage avec des limites et un vide qui ne seront jamais préchargés. Repose en paix, craque. Vous ne serez jamais sceptique.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL – Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 25 novembre 2020

Andrea Pirlo

L’ancien footballeur italien a écrit ce qui suit: “Le Dieu du football part … merci pour tout Diego.”

Diego Armando Maradona



