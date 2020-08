Avec un premier lot d’épisodes aussi bien accueilli, il était presque prévisible qu’une continuation de Cobra Kai serait envisagée et, heureusement, elle a finalement eu lieu. S’étendant sur les rancunes, les vieilles histoires, mais surtout le plaisir, le prochain épisode a réussi à recueillir les mêmes critiques positives que son prédécesseur.

Voici plusieurs choses que vous ne saviez pas sur la deuxième saison de Cobra Kai (Bien qu’avant de voir cette liste, vous pouvez voir notre décompte de faits amusants de la première saison).

Même voiture

Dans la deuxième saison, on voit enfin Daniel LaRusso ouvrir le dojo Miyagi Do pour servir de sensei à une nouvelle génération. Bien que la maison que nous voyons à l’écran soit en fait un décor qui recrée celui du film original, il y a une chose qui n’a pas été reconstruite pour apparaître dans la série: la voiture jaune Ford Super De Luxe que M. Miyagi lui a donnée. offert à son élève en 1984.

C’est vrai, le véhicule de collection a été conservé intact pendant 36 ans. Parce que? Parce que Ralph Macchio en est le propriétaire, puisqu’il pourrait le revendiquer comme souvenir du tournage du film principal!

Dans le cadre d’une interview avec Forbes, l’acteur a mentionné ceci:

«Nous avions la voiture d’origine sur le plateau, qui est la mienne depuis une trentaine d’années. La voiture du spectacle est la voiture du film. Nous avons mis un nouveau moteur dessus après l’avoir entreposé pendant des années. Je savais que ce personnage devait faire une apparition, je l’ai gardé après avoir fait ces films. C’est tellement cool et nostalgique. Les jeunes acteurs, Tanner et Samantha, avaient les yeux trempés de l’excitation qu’ils ressentaient en voyant la voiture. C’était comme voir le Saint Graal. Très cool! »

Richard Jewell

Croyez-le ou non, il y a quelque chose que la suite du karaté et le film de Clint Eastwood ont en commun: l’acteur Paul Walter Hauser est impliqué dans les deux projets.

Dans la deuxième série d’épisodes de la série, Hauser joue Stingray, la réceptionniste d’un magasin d’outils qui devient plus tard l’élève de Johnny au dojo Cobra Kai. Son inclusion dans l’intrigue ressemble plus que tout à un personnage de bande dessinée, car il est le seul homme d’âge mûr (à part le professeur, bien sûr) dans un groupe d’adolescents.

Dans le film dramatique, Hauser n’est autre que le personnage principal, un gardien de sécurité accusé d’avoir posé une bombe lors de la cérémonie des Jeux olympiques de 1996. Pour ce rôle, l’acteur a utilisé ses connotations dramatiques, contrairement à la comédie qui le caractérise. Sa performance lui a valu une grande reconnaissance.

Les amis de Johnny Lawrence

Dans un épisode, Johnny rencontre ses collègues artistes martiaux – les « bad boys » qui conduisaient des motos et se déguisaient en squelettes – qui le contactent pour sortir boire quelques bières, car l’un d’eux, Tommy, souffre d’un cancer en phase terminale. . Dans le film et dans l’émission, les collègues sont interprétés par les mêmes acteurs.

Malheureusement, Rob Garrison, l’interprète qui jouait Tommy, est décédé quelques mois après avoir filmé sa mort fictive.

Désireux de revenir

Lorsque les créateurs ont rencontré l’acteur Martin Kove, interprète du méchant sensei John Kreese, pour lui proposer son retour dans le dernier chapitre de la première saison, il était perplexe, pensant qu’ils voudraient le présenter plus tôt. Finalement, il a accepté son camée pendant quelques secondes, car il était conscient que ce mouvement était nécessaire pour que l’histoire progresse correctement et que la deuxième saison ait un sens.

Dans une interview avec le portail Decider, cela a commenté l’acteur:

«Eh bien, nous nous sommes assis. […] Ils voulaient que je revienne dans l’épisode 10. Je me suis dit: « Eh bien, en fait, ne pourrais-je pas revenir plus tôt, dans les épisodes 6, 7? Revenez plus tôt? ‘, Et ils ont dit:’ Non. Nous avons besoin de vous pour préparer la deuxième saison. »

Cela en valait certainement la peine, car son arc se développe dans ces nouveaux épisodes.

Le destin de Kreese

Dans la même interview, il a été mentionné que l’acteur et les showrunners avaient créé, chacun dans son esprit, une version du destin du méchant après sa dernière participation à la saga, qui s’est produite dans Karate Kid III. Fait intéressant, lorsqu’ils ont discuté de leurs histoires respectives, ils se sont rendu compte qu’ils correspondaient tous un peu.

En conséquence, il y avait la brève histoire de l’artiste martial impitoyable: après avoir tout perdu en tant que mentor et combattu au Vietnam dans sa jeunesse, il revient pour avoir la chance de former une nouvelle génération dans toutes les méthodes qu’il juge appropriées.

Une réunion inattendue

Pour la deuxième saison, on nous présente un nouvel étudiant Cobra Kai: le rebelle Tori, qui entame une rivalité avec Samantha LaRusso pour tenter de conquérir Miguel. La fille troublée mais bien intentionnée est interprétée par l’actrice Peyton List.

À ses débuts dans le domaine du théâtre, List a joué dans plusieurs séries et films de Disney Channel. Dans l’un de ces films, intitulé The Swap, elle a joué aux côtés de Jacob Bertland, qui joue Eli ou «Falcon, l’un des apprentis les plus en vue de Lawrence.

anciens combattants

Avec leur apparition dans le dernier épisode de la deuxième saison, Macchio et Kove deviennent les deux seuls personnages à apparaître dans tout le matériel lié à la rivalité LaRusso-Lawrence.

Les deux histrions apparaissent dans Karate Kid I, II et III, pour reprendre plus tard leurs personnages dans Cobra Kai.

Tu retournes toujours là où tu étais heureux

Il y a un extrait d’une conversation avec IndieWire où l’un des créateurs, tout en faisant la promotion de la première saison, présente la tournure la plus impressionnante de la seconde: à la dernière minute de l’épisode final, Johnny reçoit une demande d’amitié sur Facebook d’Ali Mills, son Ancienne chérie du lycée qui a plus tard commencé à sortir avec Daniel, provoquant une inimitié entre les deux étudiants.

Dans l’interview, Hayden Schlossberg mentionne ce qui suit:

«Il ne fait aucun doute que, dans cette histoire, Ali est l’hélène de Troie de la rivalité entre Johnny et Daniel. Nous adorons tous les personnages, tous les acteurs du film original, donc tout est possible. «

Avec ses déclarations, il laisse entendre qu’ils avaient déjà planifié ce grand cliffhanger depuis le début.

La séquence du combat dans les couloirs de l’école

L’une des scènes les plus amusantes et impressionnantes de la saison deux est le combat final qui, au lieu de se dérouler dans un tournoi, est un scénario classique du lycée «tout contre tous» dans lequel les enfants des fictifs étudient. Protagonistes.

La séquence a été tournée en seulement deux jours et, même avec autant de cascades, personne n’a été blessé, ce qui a surpris les cinéastes.

Les deux premières saisons de Cobra Kai sont maintenant sur Netflix. Ici, vous pouvez voir un aperçu du troisième, qui arrivera en 2021.

cobra kai faits amusants deuxième saison

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les « Philly Steps » et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.