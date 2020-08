Dans une production idéale, le réalisateur aura toujours le dernier mot sur son travail, mais la vérité est que ce n’est pas toujours le cas, ce qui a poussé de nombreux créatifs à recourir à coupures de réalisateur. Les aspirations de ces versions varient souvent: certaines cherchent à sauver l’héritage déchiré de titres qui méritaient plus, tandis que d’autres aspirent à atteindre le sommet en incarnant la vision artistique authentique de leurs cinéastes.

Des grands classiques aux superproductions contemporaines, nous nous souvenons de ces coupes de réalisateur qui surpassaient clairement les films originaux.

Batman vs. Superman: l’aube de la justice (Dir.Zack Snyder, 2016)

Le soi-disant Snyder Cut n’est pas le premier montage du réalisateur réalisé par Zack Snyder, qui a fait de même avec Watchmen (2009) et Batman vs. Superman (2016). Le premier ne représentait pas de modifications majeures de l’intrigue car il s’agissait d’une version étendue; le cas du second était très différent, avec une demi-heure qui était la clé pour résoudre les lacunes de l’intrigue et approfondir les personnages. Cela comprenait des détails plus spécifiques sur les plans de Lex Luthor, une enquête sur Bruce Wayne par Clark Kent qui aborde son visage plus humain et même l’intrigue secondaire d’un meurtre qui a été complètement supprimée de la version présentée dans les théâtres et qui est clé pour connaître les canulars entourant les accusations contre le Kryptonien. Même la coupe du réalisateur n’a pas pu positionner le film parmi les meilleurs représentants du sous-genre, mais elle a amélioré les sentiments autour du premier crossover controversé de DC Comics.

Daredevil (Dir. Mark Steven Johnson)

Il fut un temps où Daredevil (2003) était considéré comme l’une des pires adaptations de la bande dessinée, une étiquette qui a changé au fil du temps grâce à la coupure du réalisateur. En effet, Mark Steven Johnson a imaginé une note R qui rendrait justice à un justicier qui, bien qu’il n’ait jamais été caractérisé par une brutalité extrême, n’hésite pas à recourir à la violence lorsque les lois échouent dans son Hell’s Kitchen, une idée qui n’a pas été appréciée par Fox qui a fait pression pour un film PG-13 qui garantirait un public plus large. La coupe du réalisateur ne place pas Daredevil parmi les meilleurs représentants du sous-genre, mais sauve son héritage avec 30 minutes supplémentaires qui abordent sa facette d’avocat dans une intrigue secondaire qui a été complètement omise dans les théâtres, plongent dans la culpabilité religieuse d’un anti-héros éminemment catholique et réduire le romantisme extrême pour donner une intrigue beaucoup plus mature que celle initialement présentée. On a beaucoup spéculé sur le sort du personnage si cette version avait été montrée, mais malheureusement, nous ne connaîtrons jamais la réponse.

Le loup-garou (Dir. Joe Johnston)

Le cinéma a fait plusieurs efforts pour sauver les monstres classiques, The Werewolf étant l’un des plus attendus en fusionnant une grande distribution et une équipe – d’Anthony Hopkins à Rick Baker – pour réinventer le classique de Lon Chaney Jr.La coupe a été créée dans Chambers n’a pas répondu aux attentes en sacrifiant le développement du personnage au profit de la première transformation, une décision malheureuse qui a eu un impact sur l’ensemble de l’intrigue et a été corrigée dans la coupe du réalisateur. Cela nous a permis d’approfondir différents aspects de Lawrence Talbot, de sa relation avec son frère décédé à son travail d’acteur de théâtre, ainsi que certains aspects de la malédiction avec la présence de Max von Sydow, dont les scènes ont été supprimées de la version présentée en salles. . Les retouches ne le rendent pas comparable au classique Universal Monsters, mais augmentent considérablement sa qualité pour en faire un digne successeur du mythe du lycanthrope.

Docteur Sleep (Dir. Mike Flanagan)

La publication de Doctor Sleep a généré une énorme polémique et personne n’a été surpris que la tendance augmente avec l’adaptation (2019): un film rond, mais pour les fervents fans de The Shining, il n’a jamais été totalement lié aux horreurs de l’Overlook. La coupe du réalisateur est réalisée avec des séquences qui plongent dans les capacités d’Abra et la peur qu’elles provoquent chez ses parents, mais surtout avec un approfondissement de l’hôtel maudit qui permet une meilleure exploration de Jack et Dan Torrance: deux hommes tourmentés qui recourent à la même solution pour noyer leurs problèmes, mais dont les chemins différents conduisent à la perte du premier et à la rédemption du second. Une réflexion symbolique mieux exécutée qui garantit le lien définitif entre les deux films jusqu’à ce qu’ils deviennent la même histoire.

Le Seigneur des Anneaux (Dir. Peter Jackson)

Le joyau de la couronne de JRR Tolkien était considéré comme une œuvre inadaptée, jusqu’à ce que Peter Jackson prouve le contraire avec Le Seigneur des Anneaux (2001), qui est entré dans l’histoire comme l’une des grandes épopées de tous les temps et l’une des les plus grands exploits du celluloïd. Cela semblait imbattable avec sa durée totale de 9 heures et 18 minutes, jusqu’à ce que le cinéaste ajoute 2 heures et 8 minutes supplémentaires pour ses versions étendues qui, sans apporter de contributions majeures à l’intrigue centrale, ont enrichi le projet en se plongeant dans plusieurs personnages: de Gimli et son amour pour Galadriel à la romance finale entre Éowyn et Faramir, et à travers le destin final de Saroumane. Cela a permis à la trilogie primée d’accroître encore son statut, non seulement parmi les critiques, mais parmi les nombreux fans de l’imprimé qui n’ont pas hésité à l’adopter comme édition définitive.

Je suis une légende (Dir. Francis Lawrence)

La coupe originale de I Am Legend (2008) a fait un bon film d’action / science-fiction, mais la coupe du réalisateur, ornée de ce qui est souvent considéré comme la meilleure fin alternative des premières années du 21ème siècle, a abouti à un saut de qualité inattendu. grâce à une série de réflexions qui rapprochaient le roman de Richard Matheson pour le conduire directement au culte. L’original est héroïque avec le sacrifice de Robert Neville, mais le second est brillant quand le même personnage découvre que la créature Alpha ne cherche que sa femelle et que son agressivité est une réponse à la violence de l’humain devenu un un vrai monstre pour la nouvelle espèce dominante. C’est ainsi que Neville cesse d’être le héros pour devenir la légende mentionnée dans le titre, qui vit dans les pires cauchemars du nouvel ordre mondial.

Croisade (Dir. Ridley Scott)

Ridley Scott a réalisé plusieurs coupes de réalisateur tout au long de sa carrière, Crusade (2005) étant l’une des plus importantes. Le film conçu par le cinéaste avait une durée originale de 3 heures et 14 minutes qui n’a pas été bien accueillie dans les avant-premières, ce qui a motivé le studio à couper 50 minutes de longueur qui supprimait les sous-intrigues et les arcs complets, ce qui compromettait gravement la qualité. du projet. Le cinéaste a protesté contre la décision, a blâmé les dirigeants pour avoir accordé trop d’importance aux projections de test et a supervisé sa propre coupe qui a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques qui l’ont qualifiée de l’une des épopées les plus mémorables du 21e siècle jusqu’à présent. pour la brutalité ajoutée dans ses séquences de combat déjà spectaculaires, mais pour les réflexions autour de thèmes complexes tels que la foi, l’honneur et la recherche d’identité, qui en ont fait un film essentiel dans sa filmographie à succès.

Superman II (Dir.Richard Donner)

Richard Donner a filmé une grande partie de Superman II (1980) lors de la réalisation du premier opus, mais une série de différences avec les producteurs a conduit à son remplacement, le remplaçant Richard Lester effectuant plusieurs reprises pour obtenir le crédit de réalisateur. Le soi-disant The Richard Donner Cut a duré jusqu’en 2006, lorsque la restauration de Superman (1978) présentée en 2001 et le battage médiatique pour Superman revient (2006), ainsi que le matériel original trouvé pour la réalisation de ce dernier film, ont motivé l’éditeur Michael Thau à contactez le cinéaste mythique pour sauver sa vision. La nouvelle coupe a résolu plusieurs lacunes dans l’histoire de la suite originale, sauvé Jor-El de Marlon Brando et supprimé plusieurs blagues pour assurer un film plus mature qui a encore augmenté le brillant héritage de Christopher Reeve sur Superman et a rapidement été placé parmi les meilleurs représentants du cinéma de super-héros de tous les temps.

Il était une fois en Amérique (Dir. Sergio Leone)

Si Once Upon a Time in America (1984) a reçu des critiques aussi mitigées lors de sa première, c’est en grande partie à cause des variations des coupes: celle conçue par Sergio Leone faisait 4 heures et 29 minutes, les distributeurs européens l’ont convaincu de la réduire à 3 heures. avec 49 minutes il a maintenu le sceau de l’excellence, tandis que les Américains ont mis 90 minutes sans aucune surveillance pour le laisser une durée de 2 heures et 19 minutes. Ce dernier montage est un film déplorable qui élimine les séquences décisives et qui heureusement s’est perdu au fil du temps au profit de la version européenne. On pense que cette édition pourrait être remplacée par la restauration 2012 de 4 heures et 11 minutes conçue par les enfants du cinéaste en collaboration avec Martin Scorsese, dont le but ultime est de présenter le film tel qu’il a été envisagé par le cinéaste légendaire, une œuvre qui n’a pas pu se concrétiser en raison de problèmes de droits avec les minutes restantes.

Ombres du mal (Dir. Orson Welles)

Orson Welles est plus que Citizen Kane (1941), Shadows of Evil étant l’un des titres les plus brillants de sa carrière. Un label qui a mis 40 ans à se concrétiser, lorsqu’en 1998 le monteur Walter Murch a profité de tout le matériel disponible, ainsi que de quelques notes du cinéaste légendaire pour une coupe au plus proche de la vision originale, contrairement à celle sortie en 1958 qui Il a été brutalement édité par Universal et complété par des reprises filmées sous les ordres de quelqu’un d’autre. Les puristes estiment que ce n’est pas une vraie coupure du réalisateur, puisqu’il n’a pas collaboré à sa mort près de 15 ans avant sa présentation, mais les amateurs de celluloïd n’hésitent pas à l’appeler ainsi ou à le considérer comme l’un des meilleurs films de tous les temps, orné du plan-séquence le plus long de son temps et démontrant la maîtrise qui a toujours caractérisé l’œuvre de Welles.

Blade Runner (Dir. Ridley Scott)

La coupe du réalisateur par excellence, qui loin d’ajouter de la profondeur à l’histoire vue dans les théâtres, a diamétralement changé son cours pour générer une expérience et des réflexions complètement différentes qui continuent à faire débat à ce jour. Qu’il suffise de dire que la version projetée en salles en 1982 est connue sous le nom de « celle avec la fin heureuse », avec Deckard et Rachel fuyant vers une vie de bonheur et que cela ne s’est produit que parce que Ridley Scott a été privé du dernier mot. Cela a abouti à la conception de quatre éditions ultérieures, le 25e anniversaire célébré en 2007 étant le dernier et le dernier, car c’était le seul dans lequel le réalisateur avait un contrôle absolu. Cette édition se caractérisait par une fin aussi douce-amère que réfléchie, avec Gaff remettant en question des éléments de base de l’existence humaine tels que la vie et la mort, tandis que Deckard partait avec Rachel vers un destin incertain qui n’a été résolu qu’avec la première de Blade Runner 2049. (2017).

Luis Miguel Cruz Un jour, je rejoindrai les X-Men, la Rebel Alliance ou la Night’s Watch. Fier membre de Cine PREMIERE depuis 2008.