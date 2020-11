Si le coronavirus n’avait pas atteint nos vies, les choses seraient tellement différentes, notamment que les cinémas seraient toujours ouverts dans leur intégralité et que les grands films attendus pour cette année auraient atteint leur date d’origine, comme c’est le cas avec la deuxième production de la phase 4 du MCU qui allait faire sa première ce week-end. Nous devrons peut-être attendre une autre année pour voir le produit final, mais nous vous montrons le Tenues de Salma Hayek et Barry Keoghan dans «Eternals».

L’actrice mexicaine fera ses débuts dans le rôle de Ajak le sage chef spirituel qui est en fait un homme dans les bandes dessinées, tandis que Keoghan jouera Druig avec une vitesse surhumaine qui peut manipuler l’énergie cosmique.

Bien que l’on ne sache pas vraiment d’où vient l’image, les costumes de Salma Hayek et Barry Keoghan dans “ Eternals ” apparaissent dans ce qui semble être cartes à collectionner, en raison du numéro qui apparaît en haut. Il est important de dire que si les maisons de production peuvent reporter les dates de sortie avec une relative facilité, pour les entreprises qui gèrent toutes les marchandises, c’est plus compliqué.

Nouveau visuel par Eternals 😳 Ça me bute quand même que les images qui ressortent viennent de Leclerc pic.twitter.com/nFcryhtjba – Yanis | C’est le chemin (@MajinAnakin) 6 novembre 2020

«Marvel Studios» «Eternals» présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros de l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Après les événements de «Avengers: Endgame», une tragédie inattendu les oblige à quitter l’ombre pour se rallier contre le plus vieil ennemi de l’humanité, les déviants. Le casting exceptionnel comprend Richard Madden dans le rôle du tout-puissant Ikaris, Gemma Chan dans le rôle de Sersi, amoureux de l’humanité, Kumail Nanjiani dans le rôle du Cosmic Kingo, Lauren Ridloff comme le Makkari ultra-rapide, Brian Tyree Henry comme l’inventeur intelligent Phastos, Salma Hayak comme le chef sage et spirituel Ajak, Lia McHugh comme l’éternellement jeune et vieux Sprite, Don Lee comme le puissant Gilgamesh, Barry Keoghan comme le distant et plus long Druig, et Angelina Jolie dans le rôle de la féroce guerrière Thena. Kit Harrington a été choisi pour le rôle de Dane Whitman “, explique le synopsis de la production qui sera présentée en première au 5 novembre 2021.