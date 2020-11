L’un des protagonistes de Gotham a déjà quitté l’univers du Dark Knight pour s’unir contre la société Umbrella, car il a été révélé cette semaine que l’acteur Donal Logue sera dans ‘Resident Evil’, le film d’action en direct qui est déjà en développement.

Selon un rapport de Deadline, l’acteur qui a joué Harvey Bullock dans la série DC et a participé à des émissions comme ‘Vikings’ et ‘Sons of Anarchy’, fera désormais partie du casting de ce long métrage qui sera plus aux histoires de jeux vidéo, qui sera produit par Constantin Film.

Son rôle sera celui de Brian Irons, le chef corrompu du département de police de Racoon City qui est apparu dans Resident Evil 2 et était connu pour avoir reçu des pots-de-vin de la Umbrella Corporation, afin de ne pas enquêter sur leurs activités irrégulières dans la ville.

En plus de Donal Logue dans «Resident Evil», Chad Rook de «The Flash» et Lily Gao de «The Handmaid’s Tale» ont également été embauchés. Le reste du casting est composé de Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia et Neal McDonough.

Le film ‘Resident Evil’ sera un redémarrage de la saga sous la direction du cinéaste Johannes Roberts et sa première est prévue en 2021.