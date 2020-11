Dariela Ludlow Il voulait être un artiste visuel, mais il n’a fallu qu’un été en tant qu’assistant caméra pour changer d’avis. Le cinéma, qui parvient généralement à prendre vie de manière inattendue, lui a été volé pendant les vacances, quelques semaines avant son entrée à l’École nationale des arts plastiques.

«Cela s’est littéralement introduit dans ma vie», nous dit-il. Dariela Ludlow, aujourd’hui réalisateur et directeur de la photographie, trois fois nominé pour l’Ariel. «Mon demi-frère était producteur de films, mais je n’ai jamais été proche de ses tournages. Pendant cette période, il m’a invité à tourner un film à Puerto Vallarta et j’ai été très impressionné. Je me suis faufilé. Je ne suis jamais allé à l’ENAP ».

Perdita Durango, ruban Alex de la Iglesia Protagonisée par Javier Bardem, est devenu la première de plusieurs productions dans lesquelles il a travaillé comme stagiaire caméra pendant près de trois ans, jusqu’à ce qu’il entre au Centre de formation cinématographique. Après des études de réalisation et de cinématographie, l’arrivée de la vidéo comme possibilité de plus de cinéma indépendant a ouvert de nouvelles voies à sa génération. Très bientôt, il tournerait son premier court métrage, Tr3s, et un premier long documentaire. Au fil des ans, elle est devenue l’une des principales cinéastes du Mexique, dont on peut voir les images dans des films comme Je ne veux pas dormir seule, Los adioses, Las chicas bien, et bientôt aussi dans la troisième saison de Narcos: Mexique.

Le film Girls Right a valu à Dariela Ludlow sa troisième nomination à Ariel pour la meilleure photographie.

Dariela évoque deux moments clés de sa formation de cinéaste. Le premier était à l’école. «Le CCC a changé ma vie», nous dit-il. «Les professeurs m’ont demandé pourquoi je voulais entrer si j’avais déjà un chemin tracé. Mais il y avait une autre formation complète dont j’avais besoin que vous n’apprenez pas sur le plateau. Le CCC me l’a donné, il m’a appris ce que signifie faire des films,celui-là est un cinéaste, pas seulement un photographe, réalisateur ou producteur. Qu’est-ce qu’un travail collaboratif. Il faut comprendre tous les composants qui le composent ».

La deuxième grande révélation est venue sous la forme d’un séminaire de philosophie et de cinéma, donné par la Cinémathèque de l’UNAM, où il s’est confronté à cette croyance habituelle, enracinée dans les écoles de cinéma, qu’il appréhende le cinéma comme un véhicule pour raconter des histoires, c’est-à-dire avec un but uniquement narratif.

«J’ai compris que limiter le cinéma à la seule narration d’histoires restreint toutes ses possibilités d’expression. La littérature fait ça aussi, et très bien, mais le cinéma a aussi d’autres vertus, allant de vous montrer d’autres réalités, à permettre à votre imagination de penser à d’autres mondes: d’autres manières de voir, d’entendre et surtout de penser. Le cinéma, compris comme un art et pas seulement comme un divertissement, est un processus de réflexion».

Tu pourrais aussi aimer: “La meilleure façon d’innover est d’être généreux”: Elena Fortes, productrice mexicaine.

Est-il impossible de faire exploser ces processus de pensée dans un cinéma narratif qui raconte une histoire? Pour Dariela, il est possible d’amener n’importe quel projet dans les domaines du conceptuel, du métaphorique et du réflexif. «Cela semble très difficile, mais cela commence à partir de l’endroit où vous décidez de placer la caméra, là vous prenez déjà position ou critiquez ce que vous montrez», explique le directeur de la photographie, qui vous exhorte à penser aux images au-delà de leur «beauté» ou les lois de la composition. «Même s’ils sont les Care Bears, cela n’a pas d’importance. Même si c’est un film de comédie. Mettez-vous des gens là-bas? D’où parlez-vous? Où vas-tu mettre la caméra pour montrer que cette femme est jolie? Dans leurs bulles? Pooor? Nous devons nous le demander ».

Dariela Ludlow, au Festival international du film de Morelia.

Découvertes

La première approche de Dariela en matière de long-métrage de fiction a eu lieu avec l’ère Esa Dania, un film qu’elle a présenté à la Festival international du film de Morelia en 2016 et qui se nourrit aussi d’une réalité qui lui donne des connotations documentaires: il dépeint une grossesse d’adolescente avec sa nièce, qui a traversé la même situation et qui fictionnalise désormais ses propres expériences. Le cinéaste a réalisé, photographié et écrit l’histoire, même si cette écriture est née d’ailleurs: elle a été écrite en images et non en mots.

«Avec ce film, j’ai découvert les différentes formes que peut prendre le processus de création. Je n’ai pas la volonté de m’asseoir pour écrire en tant que tel: les images me viennent plutôt à l’esprit et cela vaut aussi la peine de créer à partir de là », témoigne Dariela, qui décrit le processus de création de ce film comme une découverte constante. Sans la pression d’un producteur, il a tourné les scènes pendant six ans, qui ont ensuite pris vie dans la salle de montage. “Ils vous apprennent que le script est la base de tout et ce n’est pas forcément le cas. Si votre système est structuré à partir d’un autre endroit, vous devez le comprendre à partir de là. Il vous libère des chaînes, des formules et des chemins armés. Soudain, vous êtes libre. Et oui, vous pouvez vous perdre, mais rien ne se passe ».

Se pourrait-il alors que faire des films soit un désapprentissage constant? “Oui, bien sûr. Il faut pouvoir tout détruire ce que vous savez et réinventez-le à nouveau. C’est très effrayant parce que c’est se nier. Mais il faut refuser, non seulement d’être radical ou simplement parce que, mais de rendre possible un nouvel espace de création ».

Dariela a un dernier conseil à donner à ceux qui commencent leur voyage: «Pour faire des films, il suffit de lire et de vivre. Pas seulement regarder des films. Ce dont vous avez besoin, c’est de développer votre imagination“, il est dit. «Sinon, vous ne ferez que répondre. Nous devons tous assumer la responsabilité de notre sensibilité. N’attendons pas qu’ils nous apprennent des choses. Vous devez savoir d’où vous créez, mais aussi ce que vous consommez ».

Art photographique: Viridiana Salazar (@un_astronauta)

Cette époque, Dania est disponible sur Mubi.

Cinéastes du cinéma mexicain



Jessica Oliva Journaliste, rédactrice au Cine PREMIERE et danseuse frustrée pendant son temps libre. Amoureux du cinéma, de la littérature, du tango, des données inutiles et de la possibilité de se réveiller en faisant tout ce qu’il faut.