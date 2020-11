Anne Hathaway a ensorcelé l’acteur Diego Boneta pour qu’il remporte le trône dans les théâtres pendant le week-end entre le 29 octobre et le 1er novembre, car il a été rapporté que la nouvelle version «The Witches» menait le box-office mexicain.

Une semaine après que «Nuevo Orden», un film mettant en vedette Boneta, ait été à la première place sur les grands écrans, il est maintenant arrivé deuxième en récoltant 3,6 millions de pesos, soit près de cinq millions de moins qu’à son lancement; tandis que le long métrage sur les sorcières a réussi à gagner 17,8 millions, selon les données de la Chambre nationale de l’industrie cinématographique (Canacine).

Mais ce n’étaient pas les seules sorcières à être dans le top, car “ The Craft: Legacy ” était à la quatrième place avec 2,2 millions de pesos, à son tour à la troisième place est “ Honest Thief ”, le nouveau film de l’acteur Liam Neeson. qui a obtenu 2,8 millions et en cinquième position est «Troll World Tour» avec 750 mille pesos.

À son tour, le portail Box Office rapporte qu’aux États-Unis, les premières places dans les cinémas sont “ Come Play ” (3,2 millions de dollars), “ Honest Thief ” (1,4 million), “ The War with Grandpa ” (1,1 million), «Tenet» (885 mille) et The Empty Man (561 mille).

Il convient de préciser que “ The Witches ” a dirigé le box-office mexicain et non américain car dans ce pays le film est sorti directement pour HBO Max, car plusieurs studios hollywoodiens ne voient pas viable de lancer leurs projets en salles, ce qui personnes en raison d’un coronavirus.