Malgré le fait qu’il nous reste presque un an avant de pouvoir revoir Michael Myers, le studio a publié un teaser hier ce qui nous a donné un nouveau regard sur le film et les surprises ne se sont pas arrêtées là, puisque Jamie Lee Curtis a révélé une partie de l’intrigue de “ Halloween Kills ” et a annoncé que le film serait basé sur un épisode violent que certaines villes des États-Unis ont vécu.

Sinon pour la pandémie de coronavirus, en ce moment, “ Halloween Kills ” serait dans les théâtres du monde entier, Cependant, le studio a été contraint de reporter sa sortie d’un an, mais pour maintenir l’intérêt des fans, ils ont commencé à révéler certaines choses que nous verrons lorsque le film arrivera en 2021.

Ainsi, lors de sa participation à The Jess Cagle Show de Sirius XM, Jamie Lee Curtis, a parlé de ‘Halloween Kills’ et il a exprimé que le film sera le reflet de certains événements de la vie réelle, tels que la vague de violence qui a été générée à la suite de certains mouvements, de sorte que les événements que nous verrons dans le long métrage tourneront autour de cet élément.

“Halloween” 2018 était sur le traumatisme de Laurie, n’est-ce pas? Il était concentré sur Laurie Strode, mais vous savez, il y a beaucoup d’autres personnes qui ont eu le résultat de Michael Myers en 1978. Le film Halloween Kills parle d’une foule. Donc, ce que je vais vous dire, c’est que ce que nous voyions à travers le pays du pouvoir de la rage, des voix, de grands groupes de gens rassemblés en colère par l’ensemble des circonstances, c’est ce dont parle le film. Le film parle d’une foule et il est très intéressant car il aborde ce qui se passe lorsqu’un traumatisme infecte toute une communauté », a expliqué l’actrice,

Il a également déclaré que le film était en avance sur son temps, car il montre une partie des événements qui ont eu lieu pendant les manifestations du mouvement, «Black Lives Matter», à la suite du meurtre de Geoge Floyd et est que le film était terminé avant que ces manifestations ne commencent à émerger.

«Nous le voyons en action et ‘Halloween Kills ‘aussi étrange que cela puisse paraître a intégré ce qui s’est passé, Il a été écrit avant que cela ne se produise, donc quand vous le voyez, c’est un groupe de personnes en colère, traversant l’histoire comme un grand groupe en colère, c’est très, très, très intense … parce que le traumatisme ne vient pas seulement Laurie …. Et encore une fois, je tiens à rappeler à tout le monde, que c’était avant le mouvement Black Lives Matter, et pourtant la même activité prend le dessus à Halloween Kills », a-t-il conclu.

C’est ainsi que Jamie Lee Curtis a révélé une partie de l’intrigue de ‘Halloween Kills’ et nous a donné un aperçu important de ce que nous verrons quand Le film sort en salles le 15 octobre 2021.