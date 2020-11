Un an après avoir inclus un message d’avertissement de l’existence de références racistes dans certains de ses classiques du passé comme Dumbo, Peter Pan ou La dame et le vagabond, Disney + le met à jour pour le rendre plus complet et direct, ainsi que l’ajouter à d’autres films.

Désormais, les utilisateurs de la plateforme Walt Disney verront un message accompagnant d’autres classiques tels que Les Aristochats ou Les merles des mers du sud, où vous pouvez lire “Ce programme comprend des représentations négatives et / ou des mauvais traitements envers des personnes ou des cultures”, ainsi qu’une phrase détaillée qui fournit un contexte à la décision. Un avertissement qui intervient après que l’entreprise a consulté des conseillers externes tels que l’Association des Critiques de cinéma afro-américains, Asia Pacific Entertainment Coalition et GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation).

Ce type d’avertissement est devenu une norme courante dans le domaine du streaming de contenu lorsqu’il s’agit de productions du passé réalisées à des moments moins inclusifs ou moins sensibles à la représentation des minorités. Sans aller plus loin, HBO Max a dû inclure son avance sur Autant en emporte le vent après le tollé suscité par son inclusion sur la plateforme. Dans le cas de Disney, la société est allée plus loin en ajoutant plus de contexte à son avertissement dans le cadre du travail qu’elle prétend faire pour «remplir son engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion».

Au lieu de retirer les films – comme ils l’ont fait avec Song of the South (1946), cette production à tendance raciste claire qu’ils gardent sous clé – ou de les retoucher, la société voit l’opportunité d’ouvrir un dialogue sur l’histoire et ses conséquences, et maintenant Cet avertissement sera beaucoup plus étendu en ajoutant ce message devant chaque film sélectionné: «Ces stéréotypes étaient faux alors et ils le sont maintenant. Plutôt que de supprimer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste, en tirer des leçons et susciter des conversations pour créer ensemble un avenir plus inclusif. Disney s’engage à créer des histoires aux thèmes inspirants et ambitieux qui reflètent la riche diversité de l’expérience humaine à travers le monde. “C’est-à-dire devant Dumbo, The Jungle Book, Peter Pan, The Aristochats et The Robinsons of the Seas of the World. Sud.

Comme expliqué sur leur site Web Stories Matter, Disney a décidé d’inclure l’avertissement après avoir examiné chacune de leurs productions. Dans le cas de Les Aristochats est dû au fait que le chat sert de << Caricature raciste de personnes d'Asie de l'Est aux caractéristiques stéréotypées exagérées” et la moquerie qu’ils ont faite avec leur accent et leur chant à la culture chinoise. Comme discuté l’année dernière, dans le cas de Dumbo, il s’agit des corbeaux et du numéro musical qui ont servi d’hommage erroné «aux spectacles de ménestrels racistes, où des artistes blancs aux visages noircis et aux vêtements en lambeaux ridiculisaient les Africains. esclaves dans les plantations du sud ».

Chez Peter Pan, cela est dû à la représentation des Amérindiens sous des stéréotypes “sans refléter leur diversité ou leurs traditions culturelles authentiques”, en plus de s’y référer avec un terme offensant en langue anglaise comme “redskins”. Alors que l’avertissement ajouté à The Robinsons of the South Seas est lié à la représentation «menaçante» des pirates comme un «stéréotype étranger», avec leurs visages maquillés jaunes ou bruns formant une «représentation raciste de personnes de Asie ou Moyen-Orient ».

C’est sans aucun doute une sage décision qui nous permet de reconnaître les erreurs du passé reflétées dans la culture populaire qui nous entoure depuis des décennies.

