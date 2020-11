Espérons que non, mais tout indique que Disney a un conflit avec Ryan Reynolds, le premier est le fait que son personnage Deadpool ne semble pas avoir l’intention d’entrer bientôt dans le MCU, les fans et l’acteur lui-même sont contrariés à ce sujet et il semble que le problème n’aura pas de solution bientôt. D’autre part, c’est l’actualité qui nous rassemble maintenant, “ Free Guy ” n’a plus sa date de sortie Et ce n’est pas le seul.

Réalisé par Shawn Levy, c’est l’histoire de Guy qui est battu et agressé à de nombreuses reprises à la banque où il travaille, car il est un personnage non jouable dans un jeu vidéo, similaire au fameux ‘Grand Theft Auto’. Le plan est de sauver leur ville et de maintenir en vie le jeu qu’ils veulent détruire après les actions de Guy en essayant de faire de sa ville un meilleur endroit où vivre.

Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar et Taika Waititi font partie de ce projet. Malheureusement, nous devrons attendre plus longtemps pour les voir sur grand écran car ‘Free Guy’ n’a plus de date de sortie. Il devait initialement arriver en juillet de cette année, en raison de la pandémie, sa publication a été modifiée en décembre et maintenant il est sorti avec ‘Mort sur le Nil’ par Kenneth Branagh.

Bien que la date future que cela pourrait prendre ne soit pas connue, il semble y avoir deux options viables, d’abord ce serait d’attendre jusqu’en 2021, de préférence en été lorsque (les doigts croisés) les cinémas sont pleinement ouverts et que le public peut y assister sans soucis. Mais il y a aussi l’option de Disney +, la plateforme de streaming pourrait appliquer le même mécanisme qu’avec ‘Mulan’, ‘Artemis Fowl’ et ‘Soul’, Mais cela reste à voir.