C’est au premier trimestre 2019 que Bob Iger a fait l’annonce officielle de Disney Plus avec le prix, le catalogue et le lancement aux États-Unis, au Canada et dans certaines régions d’Europe. Le service arrivera en novembre de la même année et 12 mois plus tard, il sera enfin disponible au Mexique et en Amérique latine.

Cependant, au cours de plusieurs semaines, le compte Disney Plus Amérique latine a joué avec nous et ils n’ont tout simplement pas mentionné grand chose sur le prix, bien que certains détails puissent être utiles à connaître, et la clé se trouve dans l’application. Pour Android.

Quel serait le prix de Disney Plus?

Si nous allons dans la section officielle des applications Disney sur Google Play, et choisissons Disney Plus, nous ne pourrons pas encore télécharger l’application, mais lorsque vous lui donnez «Plus d’informations», un nouvel écran avec les informations suivantes nous est présenté, nous sommes particulièrement intéressés par celui qui dit “Achats via l’application”

Les prix qu’il gère sont au nombre de deux: 135 pesos à 1349 pesos par objet. N’oubliez pas qu’il existe deux façons de payer Disney Plus aux États-Unis, l’une est la frais mensuels et autre L’annuaire, dans les deux cas, on parle de 6,99 dollars et 69 dollars, mais cela ne veut pas dire que ce sont les prix définitifsCe que fait Google, c’est convertir les dollars qui sont investis dans les achats de l’application aux États-Unis, mais cela peut certainement nous donner une idée des prix finaux possibles.

Marvel Studios – Films et sériesClassiques animésMarvel Animated classique série Disney ChannelStar Wars – Films + sériesExclusivités Walt Disney StudiosPixarProductions locales Amérique latine

Où sera l’application Disney Plus?

Le service aux États-Unis est disponible sur ces appareils, et comme il a été testé pendant un an, il est certain qu’il en sera également ainsi au Mexique:

Apple (iPhone, iPad, Apple TV,) Google (appareils intégrés Android, Android TV, Google Chromecast et Chromecast) Microsoft (Xbox One) Sony / Sony Interactive Entertainment (tous les téléviseurs avec Android intégré et PS4 et PS5); RokuPC et Mac

Staff Cine PREMIERE Ce texte a été conçu, créé et développé en même temps par une équipe d’experts travaillant en harmonie. Tous ensemble. Une lettre chacun.