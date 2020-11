Le 12 novembre 2019, le streaming de la souris a fait ses débuts aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas avec de grandes attentes. Après tout, depuis lors, il a été présenté comme la seule plate-forme de vidéo à la demande pour afficher le contenu de Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic et d’autres propriétés du conglomérat de divertissement omnipotent. Pourtant, la même société a récemment avoué que la popularité de Disney Plus Il a dépassé toutes les attentes, car en un an seulement, il a ajouté plus de 73 millions d’abonnés dans le monde. Et il n’a même pas encore atteint l’Amérique latine!

Dans son rapport sur les résultats du quatrième trimestre, la House of the Mouse a annoncé que, à compter du 3 octobre 2020, les abonnés Disney Plus avaient atteint le nombre de 73,7 millions. Cela représente un bond significatif en quelques mois, puisque juste au début du mois d’août, la société a déclaré un total de 60,5 millions d’abonnements correspondant à son serveur de streaming familial.

«Même avec la perturbation causée par COVID-19, nous avons été en mesure de gérer efficacement nos activités tout en prenant des mesures audacieuses et délibérées pour positionner notre entreprise pour une croissance à long terme», a-t-il déclaré. Bob Chapek, PDG de The Walt Disney Company (via). «Le véritable point positif a été notre activité directe aux consommateurs, qui est la clé de l’avenir de notre entreprise, et en cet anniversaire du lancement de Disney Plus, nous sommes heureux d’annoncer qu’à la fin du quatrième trimestre, le service comptait plus de 73 millions de personnes. abonnés, dépassant de loin nos attentes dès sa première année seulement. “

Selon Variety, les revenus de la division Walt Disney Direct-to-Consumer & International ont augmenté de 41% au cours du trimestre correspondant, atteignant 4,9 milliards de dollars.

En ce qui concerne ses autres chaînes d’abonnement à la demande, la House of the Mouse a rapporté que Hulu compte 36,6 millions d’abonnés, tandis qu’ESPN Plus compte 10,3 millions d’utilisateurs abonnés.

En ce qui concerne Disney Plus, Chapek a déclaré qu’il fournirait une nouvelle mise à jour sur les numéros de la plate-forme le 10 décembre, c’est-à-dire lorsque son vaste catalogue sera disponible en Amérique latine depuis trois semaines.

Le streaming de La Souris arrive au Mexique ce mardi 17 novembre. Cliquez ici pour avoir un aperçu du contenu de Disney Plus, gracieuseté du podcast Cine PREMIERE # 255.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.