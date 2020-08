Lors de la dernière D23 Expo, Disney a officiellement annoncé le projet intitulé Raya et le dernier dragon, consistant en une bande d’animation numérique aux accents épiques. Cette semaine, EW a publié un premier regard – la première image entièrement rendue du film – et a également révélé des changements au sein de l’équipe de production que la Maison de la souris aurait apportés en toute discrétion au cours des mois passés.

Selon le point de vente, les animateurs Dean Wellins et Paul Briggs – qui feraient à l’origine de Raya son premier long métrage – ont été démis de leurs fonctions de direction par deux autres cinéastes. Ils sont le vétéran Don salle (Big Hero 6) et le mexicain Carlos Lopez Estrada (Blindspotting). Cependant, Briggs reste crédité en tant que co-directeur, avec John Ripa, tandis que Wellins développe maintenant un nouveau projet pour le studio.

Selon Collider, la modification précédente a été orchestrée peu de temps après la D23 Expo 2019 bien que ce soit jusqu’à présent que Disney ait décidé de la rendre publique. Quelque chose de similaire se serait produit avec un changement (plus dramatique) au sein de la distribution, également rapporté cette semaine. Bien que l’actrice Cassie Steele (Rick et Morty) ait signé pour interpréter le personnage principal de Raya et le dernier dragon – en fait, elle était présente lorsque le projet a été officiellement annoncé, vous pouvez voir des interviews avec elle ci-dessous – et enfin il n’en sera plus ainsi.

Il semble que l’histrion Kelly Marie Tran (Star Wars: The Rise of Skywalker) a joué ce rôle à un moment donné en cours de route; maintenant elle sera Raya, une jeune guerrière à la recherche du dernier dragon dans un pays fantastique.

De même, la Maison de la souris a rapporté que le script précédemment attribué seul à Adele Lim (Crazy Rich Asians) a la collaboration du dramaturge vietnamien Qui Nguyen.

Sous la direction de Don Hall et Carlos López Estrada, il s’agit du premier long métrage d’animation de Disney qui a été développé avec des centaines d’artistes travaillant à distance et depuis chez eux (en raison de la contingence sanitaire).

« En tant que réalisateurs, Don et Carlos apportent une combinaison de connaissances en animation et de narration émotionnelle à Raya et le dernier dragon, portant notre aventure fantastique à des hauteurs surprenantes, originales et dynamiques », a-t-il déclaré. Jennifer Lee, Directeur créatif, Walt Disney Animation Studios (via). « Ils ont tous deux vu le potentiel de ce film et avaient une vision forte de l’histoire, en particulier pour notre personnage principal, joué par la merveilleuse et talentueuse Kelly Marie Tran. »

Avec le célèbre Awkwafina Également présent dans le casting, Raya and the Last Dragon prévoit de sortir en salles le 12 mars 2021.

