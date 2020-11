Mardi matin, Taylor Swift a décidé de se réveiller et avant même de se servir un café, elle a posté une surprise sur ses réseaux sociaux: le film documentaire sur son nouvel album sera présenté en première sur Disney Plus. La bombe a explosé sans prévenir ses fans et le grand public, d’autant plus que l’annonce est intervenue juste un jour avant sa première.

Voici Folklore: The Long Pond Studio Sessions, un audiovisuel qui rassemble l’interprétation des 17 titres qui composent le dernier album studio de la chanteuse. Décrit par elle-même comme une sorte de «concert intime», le film est composé des enregistrements qu’elle et son équipe ont réalisés au cours du mois de septembre dans un studio du nord de l’État de New York.

Ce concert à huis clos est également la première fois que toute l’équipe de collaborateurs de Folklore se réunit pour célébrer ce qui a été réalisé avec cette production. Nous avions précédemment signalé que l’album susmentionné avait été enregistré pendant la phase la plus aiguë de la quarantaine, donc toute l’équipe qui l’a rendu possible a agi à distance.

Le folklore a la participation créative active (pas seulement les invités) d’Aaron Dessner du groupe The National; Justin Vernon, chef du célèbre Bon Iver; et Jack Antonoff du groupe indépendant Bleachers. Tous ensemble avec Swift ont collaboré à la création musicale, tout en enregistrant leurs contributions chacun de chez eux. Désormais, dans ce concert déguisé en documentaire, tous partageront caméra et studio pour donner une nouvelle vie à leur création musicale.

Folklore: The Long Pond Studio Sessions a été tourné au studio du même nom en septembre dernier, au même endroit où The National a enregistré Sleep Well Beast, leur septième album studio le plus réussi. Les chansons ont été interprétées et filmées dans le même ordre dans lequel elles apparaissent sur le disque, il faut donc s’attendre à ce que le film soit à peu près ou similaire en longueur à celui du disque de Swift.

Taylor Swift a été en charge de la réalisation de ses derniers vidéoclips, pour lesquels elle a nécessité la collaboration du directeur de la photographie mexicain Rodrigo Prieto. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que ce nouvel audiovisuel soit aussi le produit de sa scène de réalisatrice derrière la caméra. Selon Variety, sa configuration utilisait 6 caméras anti-reflets Lumix dispersées dans tout le studio et une Alexa LF pour l’extérieur.

Le concert documentaire de Taylor Swift sera disponible dès les premières minutes du 25 novembre sur Disney Plus. De plus, un nouveau matériel d’enregistrement appartenant au film apparaîtra simultanément sur toutes les plateformes de streaming musical. Vous pouvez voir la bande-annonce au début de la note.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.