Il y a quelques jours à peine le tournage de Dominion, le troisième volet de Jurassic World, et Sam Neill terminé, qui reprendra son rôle de Dr Alan Grant pour cette grande clôture, Il a partagé un message d’adieu émotionnel à ses collègues sur le plateau sur ses réseaux sociaux.

Sam Neill dans Jurassic Park (1993).

Via Collider, nous avons appris que lorsque les caméras ont cessé de capturer l’image, le réalisateur Collin Trevorrow a immédiatement publié une photo sur son compte Twitter où il est vu en train de poser avec Neill et une partie de l’équipe. Peu de temps après, l’acteur néo-zélandais a retweeté l’image et ajouté les mots suivants:

«Il y avait des jours où nous pensions que nous ne réussirions pas, mais nous l’avons fait… nous avons réussi ce qui semblait presque impossible. Une super équipe. Un joli casting. Un réalisateur de premier ordre. Ugh- et CÉLÉBRATIONS ».

La vérité est que Neill a raison: le film a une grande échelle (Chris Pratt lui-même l’a comparé à Endgame) et, en plus de cela, il a subi des retards dus aux mesures sanitaires nécessaires pour prévenir les infections au COVID-19, ainsi, avoir terminé cette première phase représente une immense fierté pour tous ceux qui sont impliqués.

À cela s’ajoute le facteur nostalgie, puisque l’acteur n’a participé à aucun épisode de la franchise depuis qu’il a joué dans Jurassic Park III, 2001. Par conséquent, il est logique qu’il ressent le besoin de clôturer ses règles en beauté au sein de cette nouvelle aventure dans laquelle il partagera à nouveau des crédits avec Laura Dern et Jeff Goldblum et qui, pour autant que l’on sache, mettra un terme définitif au canon principal entamé par Steven Spielberg en 1993.

Par coïncidence, ce n’est pas le seul cas où quelqu’un devient sentimental à propos de son temps à travailler sur le prochain film. Il y a plusieurs mois, Trevorrow a partagé la première affiche et a dédié une note passionnante et optimiste à tous les fans désireux de savoir ce qui va se passer..

Jurassic World: Dominion fermera le canon original.

Pour voir Sam Neill dans Jurassic World: Dominion, accompagné de nombreux autres collègues, il faudra attendre le 10 juin prochain à partir de 2022.

José Roberto Landaverde