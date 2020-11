Même en ces temps où la technologie facilite tout type de recherche et où l’information est à la portée d’un clic, il est encore difficile de savoir avec certitude quelle est l’origine de la superstition du vendredi 13. Cette croyance traditionnelle, de longue date et très célèbre selon laquelle la malchance attend pour nous attaquer précisément à cette date de chaque mois.

Cependant, bien qu’il n’y ait pas de moment précis où quelqu’un a commencé à paniquer, il existe deux approches qui sont les plus acceptées. Le premier (itinéraire) a à voir avec le 13 octobre 1307, un vendredi au cours duquel le roi Philippe IV de France a ordonné que tous les Templiers soient capturés et brûlés pour des raisons d’hérésie.

Puis (via), il y en a un autre qui est directement lié aux textes bibliques, simplement du fait que, lors de la Dernière Cène, il y avait treize assistants (12 apôtres et Jésus) et, le lendemain, qui n’était pas moins que vendredi, c’est arrivé la crucifixion. D’où l’idée est venue que le fait d’avoir ce nombre d’invités à une table est le signe d’une mort certaine.

Ce sont les données historiques, mais ces situations ont eu lieu il y a des années, alors pourquoi le mythe persiste-t-il? Qu’est-ce qui fait peur à beaucoup de gens de marquer ce jour sur leur calendrier? Cela est probablement dû au rôle que la culture pop a joué dans la propagation de cette peur.

Par conséquent, nous vous présentons ici la relation du vendredi 13 avec le cinéma et la musique:

Hitchcock

C’est comme ca. Le maître du suspense lui-même a un lien étrange avec ce jour. Parce que? Par sa naissance! Le cinéaste est né le 13 août 1899, donc le jour de la commémoration de son 100e anniversaire était (à juste titre) le vendredi 13 août 1999. Comme si cela ne suffisait pas, le cinéaste a un film intitulé Le nombre 13.

Sabbat noir

Fait intéressant, beaucoup considèrent (via) que le jour où le genre musical Heavy Metal est officiellement né était le vendredi 13 février 1970, lorsque le groupe anglais dirigé par Ozzy Osbourne, Black Sabbath, a sorti son album du même nom. Si vous voulez ajouter plus de force à la coïncidence, il y a le fait que beaucoup de gens pensent – à tort, cela va sans dire – que leurs chansons sont liées à des choses démoniaques.

Bien que cette saga de films slasher des années quatre-vingt ne dépeint pas l’origine de la superstition du vendredi 13, ils se démarquent grandement parce qu’ils ont catapulté le mythe selon lequel de mauvaises choses se sont produites ce jour-là à des niveaux stratosphériques. Et, si vous avez un meurtrier masqué qui vous poursuit à chaque instant, cela ne peut rien dire de bon. La saga a commencé en 1980 et, jusqu’à présent, compte 12 films principaux (dont un dans l’espace avec un cyborg Jason), de nombreux romans et jeux vidéo, ainsi que deux croisements avec la saga A Nightmare on Elm Street (films de Freddy contre Jason).

Et vous, quelles superstitions avez-vous?

