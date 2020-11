Doug Jones a révélé à quoi ressemblerait Frankenstein de Guillermo del Toro. On sait que le Mexicain oscarisé a, à ce jour, trop de projets inachevés et l’un d’eux est une adaptation du roman de Mary Shelley.

Guillermo del Toro dans une masterclass à Guadalajara.

Maintenant, grâce à une interview avec Collider, Jones, l’ami éternel et l’acteur récurrent du responsable de Hellboy, a révélé des détails sur l’échec de la production et, plus important encore, sur l’apparition du monstre protagoniste, qu’il jouerait. Sa déclaration était la suivante:

«Je pense que ce n’était pas le grand Frankenstein aux os larges qui [muchos] ont à l’esprit, mais ils m’ont dit que Guillermo est un grand admirateur et ami de Bernie Wrightson et Bernie a une version illustrée de Frankenstein, par Mary Shelley, et Nous allions modeler mon apparence sur la base de toutes les images du monstre là-bas. Il est plus mince et d’apparence plus pathétique, mais avait néanmoins une prouesse physique contre nature. Ils l’ont assemblé à partir de différentes parties de différents corps. Il a le visage osseux et les cheveux longs».

Frankenstein de Bernie Wrightson, dans la version illustrée du roman.

Cependant, quelque chose qui attire beaucoup l’attention est la clarification qui est venue plus tard, car bien que penser à comment la créature ressemblerait soit très excitant, il est plus convaincant de penser à quel serait l’environnement dans lequel ce personnage se développerait. Quelqu’un a-t-il dit Universal Dark Universe?

Exact! Guillermo del Toro devait diriger un projet pour cette série de bandes. Cependant, selon Jones, Il semble que le créateur ait voulu se distancer de la marque et, pour cette raison, mettre en pause la production qui – apparemment, pour des raisons contractuelles – était prête à rejoindre des histoires telles que The Mummy (oui, Tom Cruise).

«Mon idée, bien que, bien sûr, ce soit une hypothèse, est que Guillermo voulait faire quelque chose séparément [de este universo], que c’était une œuvre d’art et un hommage au livre ».

Guillermo del Toro et Doug Jones préparent le maquillage pour The Shape of Water.

Maintenant que nous savons à quoi ressemblerait Frankenstein de Guillermo del Toro, c’est une bonne idée de connaître l’histoire de quand le réalisateur a refusé une idée de suite à Cronenberg’s Fly.

