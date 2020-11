Attention lecteurs de manga! Pour que vous ne perdiez aucun détail sur l’actualité éditoriale dans le monde des mangas et des romans légers au Mexique, dans cette section vous trouverez chaque semaine une liste avec toutes les informations sur les nouveautés, les préventes et les annonces de nouveaux titres.

Panini Manga continue avec la publication d’œuvres classiques d’Akira Toriyama (Dragon Ball), avec sa célèbre comédie et manga de science-fiction Dr Slump. De même, l’éditeur publie le dixième volume de compilation de romans légers Suzerain marqué par Kugane Maruyama.

Les nouveaux volumes mensuels de sagas manga à succès comme Une pièce par Eiichiro Oda ou Naruto par Masashi Kishimoto; D’autre part, les derniers numéros bimensuels de Jujutsu Kaisen par Gege Akutami; Chiens errants Bungo par Kafka Asagiri; Origine de Boichi et le troisième arc de l’adaptation manga de Re: ZERO – Commencer la vie dans un autre monde-.

Nous avons également des détails sur l’augmentation des prix du Kamite Manga.

Avant de procéder aux premières de la semaine, nous ne pouvons ignorer le fait que, du 9 novembre dernier au 20 novembre prochain, le Good End a eu lieu au Mexique, ce qui apporte des promotions attrayantes pour les consommateurs. . Ici, nous vous disons toutes les réductions que Panini et Kamite Manga ont pour vous ces jours-ci.

Panini Manga

TiendaPanini.com.mx: 3 × 2 dans tous les produits avec un achat minimum de 800 pesos $.

Points Panini: 4 × 3 sur tous les produits. Vous recevrez un thermos Panini gratuit pour chaque tranche de 2 000 pesos d’achat.

comics.panini.com.mx: 25% de réduction sur tout le catalogue Panini.

Sanborns: 20% de réduction sur les pochettes et 15% sur les livres et coffrets.

Liverpool: 3 × 2 en manches dans les magasins physiques ou 30% de réduction en ligne sur le prix soldé.

Mélanger: 30% de réduction sur tout le catalogue Panini.

Amazon Mexique: 25% sur les produits sélectionnés.

Kamite Manga

kamite.com.mx: 3 × 2 ou 40% de réduction sur les produits sélectionnés. La livraison est gratuite avec un achat minimum de 600 pesos.

Auteur: Akira Toriyama.

Périodicité: Mensuel.

Prix: 129 pesos.

Éditeur source: Saut hebdomadaire de Shōnen, Shūeisha.

Les caractéristiques: Jaquette, pages couleur et séparateur.

Volumes totaux: 18.

Sexe: Comédie, science-fiction.

Synopsis: Senbei Norimaki est un inventeur de génie qui vit dans le village des pingouins. Un jour, il décide de mettre ses compétences à l’épreuve pour créer la fille parfaite. Mais le résultat est une petite fille extrêmement forte et assez myope: Arale Norimaki! Maintenant, Arale doit connaître le monde et apprendre à y vivre, et elle le fera avec ses nouveaux amis dans des aventures amusantes. Le docteur Slump est devenu l’une des icônes de l’humour et de la parodie de la culture américaine et japonaise, ce qui lui a valu sa renommée mondiale, et maintenant vous pouvez en profiter aux mains de Panini Manga México!

Auteur: Kugane Maruyama / So bin (illustrations).

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 249 pesos.

Éditeur source: Enterbrain, Kadokawa.

Les caractéristiques: Jaquette et pages couleur.

Nombre de volumes: 14+.

Sexe: Isekai, fantaisie sombre.

Synopsis initial: En 2126, il fut décidé de fermer le jeu virtuel Yggdrasil, le plus populaire des douze dernières années. Le jour où les serveurs de jeu devaient fermer, Momonga décide de rester en ligne jusqu’à ce que le jeu soit arrêté, mais malgré la panne d’électricité, le monde continue, avec des personnages non-joueurs (PNJ) qui commencent à ressentir des émotions et à vivre leur vie selon vos souhaits. N’ayant pas sa place dans le monde réel, ce jeune homme s’efforcera de s’approprier ce nouveau monde virtuel.

Auteurs): Kafka Asagiri (scénario) et Sango Harukawa (art).

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 109 pesos.

Éditeur source: Jeune Ace, Kadokawa.

Les caractéristiques: Pages couleur.

Nombre de volumes: 19+.

Sexe: Surnaturel, action, drame, mystère.

Synopsis initial: Un jeune homme nommé Atsushi Nakajima, expulsé d’un orphelinat et récemment arrivé à Yokohama, aide un certain garçon qui tente de se suicider: Osamu Dazai. Membre de l’Armed Detective Agency, une organisation qui enquête sur le cas d’un «tigre mangeur d’hommes» qui submerge le monde. Maintenant, Nakajima fait partie de l’enquête?! La bataille dont l’étape sera Yokohama commence!

Auteur: Gege Akutami.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 109 pesos.

Éditeur source: Saut hebdomadaire de Shonen, Shueisha.

Les caractéristiques: Jaquette et séparateur.

Nombre de volumes: 13+.

Sexe: Surnaturel, action, école, aventure.

Synopsis initial: Yuji Itadori est un jeune homme aux capacités physiques exceptionnelles qui rejoint le club occulte de l’école car cela lui permet de partir tôt et de rendre visite à son grand-père à l’hôpital. Ceci, avant de mourir, lui demande d’utiliser sa force pour aider les gens. Là, un étudiant sorcier, Fushiguro, apparaît et demande à Yuji l’objet maudit qu’il a trouvé. Il lui dit que ses camarades de club vont l’ouvrir à l’école et qu’ils courent tous les deux pour les sauver. À leur arrivée, ils sont entourés de malédictions (monstres), et pour sauver ses compagnons, Yuji avale l’objet maudit et se transforme en Sukuna.

Auteur: Masashi Kishimoto.

Périodicité: Mensuel.

Prix: 99 pesos.

Éditeur source: Saut hebdomadaire de Shonen, Shueisha.

Volumes totaux: 72.

Sexe: Arts martiaux, aventure, fantaisie, drame, comédie.

Synopsis initial: L’histoire commence dans une ville discrète appelée Konoha. Là, nous trouvons un garçon nommé Naruto, qui étudie à l’école Ninja et s’amuse à faire des bêtises à ses camarades de classe. Sera-t-il possible pour Naruto de réaliser son grand rêve de devenir le successeur de Hokage et de surpasser la légende de ses ancêtres? Bien que, en réalité, les origines de ce personnage unique restent un mystère.

Auteur: Eiichiro Oda.

Périodicité: Mensuel.

Prix: 99 pesos.

Éditeur source: Saut hebdomadaire de Shonen, Shueisha.

Nombre de volumes: 97+.

Sexe: Aventure, action, fantaisie, drame, comédie.

Synopsis initial: C’est le grand âge des pirates. Gold Roger, le légendaire “roi des pirates” a laissé le “One Piece”, son trésor légendaire, caché dans une région du monde appelée “Grand Line” et les pirates les plus puissants s’affrontent pour le trouver. Un garçon nommé Luffy idolâtrait les pirates, en particulier Shanks, le chef d’un équipage qui visitait son village. Un jour, par accident, Luffy a mangé un “fruit du diable” du butin de Shanks. Grâce à ce fruit, son corps est devenu caoutchouc mais il ne pourra jamais nager. Le jour où les pirates ont quitté le village, Shanks a présenté à Luffy son bien le plus précieux: son chapeau de paille. Dix ans se sont écoulés depuis ce jour et Luffy est parti en mer pour devenir le nouveau «roi des pirates»

Auteur: Boichi.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 119 pesos.

Éditeur source: Young Magazine, Kodansha.

Les caractéristiques: Jaquette et pages couleur.

Volumes totaux: dix.

Sexe: Science-fiction, action, drame.

Synopsis initial: Nous sommes en 2048 et à Tokyo des cadavres apparaissent partout. Il y a des êtres non humains parmi les hommes et Origin est l’un d’entre eux. Cependant, il doit cacher sa véritable identité et se battre pour vivre correctement et ne rien faire disparaître à jamais.

Auteurs): Tappei Nagatsuki (histoire) et Daichi Matsuse (art).

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 119 pesos.

Éditeur source: Comic Alive mensuel, Media Factory.

Les caractéristiques: Jaquette et pages couleur.

Volumes totaux: Onze.

Sexe: Isekai, drame, comédie, fantaisie, horreur.

Synopsis initial: Après avoir survécu à la rencontre avec les bêtes démoniaques pendant une semaine sans fin dans le manoir de Roswaal, Subaru retourne dans la capitale de Lugunica, où tout a commencé, bras dessus bras dessous avec Emilia et Rem, pour retrouver ses amis et rencontrer de vieux ennemis, ainsi que avec les candidats à la reine qui concourront contre Emilia. Les rivaux d’Emilia! Emilia peut-elle gagner contre des adversaires aussi redoutables? Quelle est la réaction de Subaru à la découverte de l’identité du candidat final?

* Les versions de manga sont officiellement disponibles dans tous Points Panini et dans son magasin en ligne à partir de ce mercredi.

* Aucun lancement de manga confirmé pour cette semaine.

Concernant la hausse des prix des titres de l’éditeur, Kamite Manga a expliqué qu’il ne lui est plus impossible d’absorber les coûts de rediffusions et que, afin de maintenir la qualité de ses publications, cela se reflétera dans les prix de vente. Voici la déclaration complète:

Chers lecteurs: Votre satisfaction est importante pour nous. Afin de toujours avoir les titres disponibles, la plupart… Publié par Kamite Manga le samedi 7 novembre 2020

Combien de ces titres de manga feront partie de votre collection?

guide manga



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE