Le bloc Toonami par Crunchyroll a confirmé le troisième titre d’anime qui fera partie de sa programmation dans cette nouvelle ère. À partir du lundi 9 novembre, les téléspectateurs latino-américains pourront profiter Dr STONE, avec doublage en espagnol latin ou en portugais, via le Cartoon Network. La série rejoindra Dragon Ball Super et prendra la place de Mob Psycho 100.

Dans un communiqué de presse, Cunchyroll a confirmé la distribution des voix espagnoles de l’anime: Alejandro Orozo (Senku Ishigami), Miguel Angel Ruiz (Taiju Oki), Jessica Angeles (Yuzuriha Ogawa), Arturo Cataño (Tsukasa Shishio), Alicia Barragan (Kohaku), Javier Olguin (Gén Asagiri), Diego Becerril (Chrome) et Susana moreno (Suika).

L’histoire du Dr STONE met en vedette Senku Ishigami, un jeune homme extrêmement brillant à la personnalité acide. Un jour, une lumière aveuglante, d’origine inconnue, rend toute l’humanité pétrifiée. Des milliers d’années plus tard, Senku se réveille dans un nouveau monde, sans aucune trace de civilisation telle que nous la connaissions autrefois. Avec son ami Taiju, doux et musclé, Senku se chargera de libérer le reste de l’humanité de son état de pétrification et de construire une société utopique en utilisant le pouvoir de la science.

Le Dr STONE a commencé sa sérialisation le 6 mars 2017 dans les pages du magazine Weekly Shōnen Jump de Shueisha. L’œuvre écrite par Riichiro Inagaki (Eyeshield 21) et illustrée par Boichi (Origin) est éditée au Mexique par Panini Manga. L’histoire a fait le saut au petit écran avec une adaptation d’anime au printemps 2017. Les 24 épisodes sont disponibles dans leur langue d’origine avec des sous-titres espagnols sur Crunchyroll. Il faut noter que Chaque nouvel épisode avec doublage sera disponible sur Crunchyroll un jour après sa diffusion sur Cartoon Network.

La production a été commandée par Shinya Iino (réalisateur de l’épisode Made in Abyss) pour TMS Entertainment (Fruits Basket). Yuichiro Kido (Blue Exorcist: Kyoto Saga) était en charge de la composition de la série; Yuko Iwasa (Saint Seiya: The Lost Canvas) était responsable de la conception des personnages; tandis que Tatsuya Katō (WorldEnd), Hiroaki Tsutsumi (Children of the Whales) et Yuki Kanesaka (Blood Blockade Battlefront & Beyond) composaient la musique. La deuxième saison intitulée Dr STONE: Stone Wars sera présentée en première en janvier 2021.

La première saison de Dr.STONE sera diffusée du lundi au vendredi à 12h30 à partir du 9 novembre.

réseau de dessins animés crunchyroll Dr STONE Toonami



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE