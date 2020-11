Cinépolis a publié la bande-annonce officielle avec doublage en espagnol latin de Le temps avec toi (Tenki no Ko) par Makoto shinkai. Il s’agit du film le plus récent du célèbre réalisateur responsable d’œuvres telles que Voices of a lointain star (2002); Au-delà des nuages, la terre promise (2004); 5 centimètres par seconde (2007); Les enfants à la recherche de voix perdues (2011); Le jardin des mots (2013) et le phénomène mondial votre nom (2016).

Dubbing Wiki rapporte que le projet a présenté les voix de Diego Becerril (Haruo Yaguchi dans Hi-Score Girl) dans le rôle de Hodaka Morishima; Desireé González (Retsuko dans Aggretsuko) comme Hina Amano; Cynthia Chong (Abby Jones dans The Great Faker) comme Natsumi Suga et Oscar Flores (Shino Aburame dans Naruto) comme Keisuke Suga. Le doublage a été réalisé par Eduardo Garza (I Want to Eat Your Pancreas) au studio CineDub (Mirai, ma petite soeur).

L’histoire suit Hodaka Morishima, un lycéen qui quitte sa maison sur une île isolée pour vivre à Tokyo. Bien que depuis qu’il a déménagé en ville, le temps a été pluvieux jour après jour. Il passe ses journées dans l’isolement, jusqu’à ce qu’il trouve un emploi d’écrivain pour un magazine presque inconnu. Dans un coin de la ville animée, Hodaka rencontre Hina Amano, une fille qui a un don spécial: dégager le ciel simplement en disant une prière.

Makoto Shinkai a écrit et réalisé ce projet sous la production de son studio principal Films CoMix Wave (Saveurs de jeunesse). Masayoshi Tanaka (votre nom) était en charge de la conception des personnages; Atsushi Tamura (Mobile Suit Gundam: The Origin) a été directeur de l’animation et Hiroshi Takiguchi (Le jardin des mots) a pris la direction artistique. Le groupe RADWIMPS (votre nom.) Est revenu pour reprendre la bande originale composée de 32 chansons.

Tenki no Ko est sorti le 19 juillet 2019 dans les salles japonaises. Le long métrage a reçu des critiques majoritairement positives de la part des téléspectateurs et des critiques spécialisés. Le film a rapporté 193,1 millions de dollars au box-office international, se classant au cinquième rang des films d’animation japonais les plus rentables de l’histoire.

Le film a remporté deux prix lors de la 43e cérémonie des Oscars japonais, dont celui de la meilleure animation de l’année et de la meilleure bande originale. Tenki no ko a remporté la 92e nomination aux Oscars pour le meilleur film d’animation et a été nominé pour le Japon dans la catégorie Meilleur film international (anciennement Meilleur film étranger). Cependant, il n’a obtenu de place dans aucune des deux listes restreintes.

La nouvelle production de Makoto Shinkai devait initialement sortir en avril dernier au Mexique, mais son lancement a dû être reporté indéfiniment en raison des mesures sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Le temps passé avec vous sortira en salles la prochaine fois 12 novembre, avec des fonctions en version sous-titrée et avec doublage latin.

En raison de la crise sanitaire due au COVID-19, au Cine PREMIERE nous vous recommandons de revoir avec les autorités sanitaires les mesures sanitaires nécessaires (notamment la Directive Générale pour l’atténuation et la prévention du COVID-19 dans les espaces publics fermés) avant d’aller au cinéma à regarder un film.

Titre original: 天 気 の 子 (Tenki no Ko)

An: 2019

Réalisateur: Makoto Shinkai (votre nom.)

Voix en espagnol: Diego Becerril, Desireé González, Óscar Flores

Date de sortie:12 novembre 2020 (États-Unis)

Vieillir avec vous Makoto Shinkai Tenki no Ko Vieillir avec vous



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE