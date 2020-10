Acteurs: Danny DeVito, Michael Keaton, Eva Green, Colin Farrell,

Réalisateur: Tim Burton

Durée: 112 minutes

Pays: USA

Année: 2019

Genre: Aventure

Classification: A

SYNOPSIS

DUMBO, la grande nouvelle aventure en direct de Disney dirigée par le visionnaire Tim Burton, dévoile l’histoire classique attachante qui célèbre les différences, valorise la famille et fait voler les rêves. Le propriétaire du cirque Max Medici (Danny DeVito) réembauche l’ancienne star Holt Farrier (Colin Farrell) et ses fils Milly (Nico Parker) et Joe (Finley Hobbins) pour s’occuper d’un éléphant nouveau-né , dont les immenses oreilles font de lui la risée d’un cirque en difficulté. Mais lorsqu’ils découvrent que Dumbo peut voler, le cirque fait un retour triomphant et attire l’homme d’affaires persuasif VA Vandevere (Michael Keaton), qui recrute l’éléphant décalé pour son nouveau projet de divertissement luxuriant Dreamland. Dumbo vole vers le sommet aux côtés d’une acrobate aérienne charmante et spectaculaire, Colette Marchant (Eva Green), jusqu’à ce que Holt découvre que, sous son apparence scintillante, Dreamland regorge de sombres secrets.

