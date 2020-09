L’acteur Dwayne Johnson et sa famille ont dû subir des tests pour déterminer s’ils avaient un coronavirus et s’ils avaient été testés positifs.

En tant que star de cinéma la mieux payée au monde, Dwayne Johnson il s’implique souvent dans d’énormes projets à gros budget. En fait, si vous tenez compte de leurs prochaines versions Croisière dans la jungle de Disney, Avis rouge de Netflix et Adam noir de DC Comics, il a donc joué dans seize films depuis 2014 et seuls trois d’entre eux ont eu moins de 100 millions de budgets. Il est également hyperactif et est toujours occupé par divers projets en développement, travaillant sans relâche pour divertir ses fans et en vouloir plus.

Mais il semble que même lui ne soit pas immunisé contre le coronavirus (COVID-19), car Dwayne Johnson s’est rendu sur Instagram cette semaine pour révéler que lui et toute sa famille ont été testés positifs pour le virus. Cependant, la bonne nouvelle est qu’ils vont bien. Ils ont déjà passé la maladie et ne sont plus contagieux.

Cela dit, ce n’était certainement pas facile à gérer, comme l’explique l’acteur Dwayne Johnson:

«Je pourrais vous dire que cela a été l’une des choses les plus difficiles et les plus difficiles que nous ayons dû endurer en famille, et aussi pour moi personnellement. Et j’ai vécu des bêtises dans le passé. «

Le virus ne comprend pas la classe sociale ou si vous êtes célèbre ou non.

Bien sûr, Dwayne Johnson est loin d’être la première célébrité à être testée positive pour le coronavirus et il ne sera probablement pas le dernier. Mais au moins, nous sommes heureux que lui et sa famille aient réussi à vaincre le virus et soient maintenant en bonne santé et non contagieux. Après tout, beaucoup d’autres n’ont pas été aussi chanceux et c’est quelque chose que l’acteur reconnaîtra.

Heureusement, il semble que le monde commence à revenir à la normale, même avec le coronavirus toujours là-bas. Et bien que nous ayons un long chemin à parcourir avant de surmonter cela, il est réconfortant de voir autant de célébrités utiliser leurs plates-formes pour partager leurs histoires et leurs expériences avec le coronavirus. Ils font donc tout ce qu’ils peuvent pour aider à arrêter la propagation. Espérons que Dwayne Johnson pourra continuer son travail d’acteur comme d’habitude.