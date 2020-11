18 ans se sont écoulés depuis la première de ‘Le roi Scorpion‘, un film dans lequel Dwayne Johnson reprend son rôle de Mathayus après avoir fait ses débuts d’acteur un an plus tôt avec’ The Mummy Returns ‘. Selon Deadline, l’acteur et Universal Pictures se sont associés pour produire un redémarrage de la franchise.

Créé à l’origine par le scénariste et réalisateur de «La Momie» Stephen Sommers, le film de 2002 a placé son protagoniste 5 000 ans avant les événements du premier film mettant en vedette Brendan Fraser. Dans le film, le guerrier se lève contre l’armée maléfique qui détruit sa patrie et devient finalement le légendaire roi Scorpion, donnant au personnage une représentation héroïque après ses débuts en tant que méchant dans “ The Mummy Returns ”.

Le nouveau film, dont les détails sont gardés secrets, sera écrit par Jonathan Herman, nominé aux Oscars («Straight Outta Compton») et produit par Johnson, Hiram Garcia et Dany Garcia via leur label Seven Bucks Productions. Jay Polidoro (vice-président senior de la production d’Universal) et Tony Ducret (directeur créatif) superviseront le projet pour le studio.

Selon le média, le studio recherche déjà une nouvelle star pour jouer le personnage principal, ainsi qu’un réalisateur pour reprendre le projet. De plus, et compte tenu de l’importance que ce personnage avait dans la carrière de Johnson, il est possible que l’acteur fasse une apparition dans le film.

“Le Roi Scorpion était mon premier rôle sur grand écran et je suis honoré et excité de réinventer et de livrer cette grande mythologie à une toute nouvelle génération”, a déclaré Johnson dans un communiqué. “Je n’aurais pas eu la carrière que j’ai sans le Scorpion King et je suis ravi que chez Seven Bucks Productions, nous puissions aider à créer ces mêmes opportunités pour d’autres acteurs qui travaillent dur aujourd’hui. Je pense que Jonathan Herman fera un effort supplémentaire pour livrer un scénario. fantastique pour notre public mondial. “

Après être devenu un succès au box-office avec un chiffre d’affaires mondial de 178 millions de dollars, le film a commencé à développer une suite avec le retour de Johnson, mais après de multiples retards, l’acteur a dû quitter le rôle et a été remplacé par Michael. Copon dans ‘El Rey Escorpin 2: La naissance du guerrier’ (2008). Ce film a frappé le marché domestique, tout comme deux autres versements directs avec Victor Webster et Zach McGowan.