La Roca reviendra à ses racines cinématographiques à travers un nouveau projet de la maison de production Seven Bucks Productions. Cette semaine, des rapports sont arrivés Dwayne Johnson mettra en vedette un redémarrage du film Le roi Scorpion (2002), dont le personnage principal a été joué par l’acteur au tout début de sa carrière.

Selon Deadline, Johnson servira de producteur du prochain redémarrage, en complicité avec ses partenaires de Seven Bucks Productions, à savoir Dany García et Hiram García. Le projet a l’abri d’Universal Pictures (distributeur du film original) et a signé en tant que scénariste Jonathan Herman, nominé pour un Oscar pour son travail dans le drame Straight Outta Compton (2015). Actuellement, le studio recherche le cinéaste pour occuper le fauteuil du réalisateur.

Il convient de noter que The Rock n’assumera pas le rôle principal à cette occasion et qu’il n’est pas envisagé d’apparaître dans le casting du film (bien qu’un camée ne soit jamais exclu). Dans le film de 2002 réalisé par Chuck Russell, Dwayne Johnson jouait Mathayus, un ancien guerrier du désert destiné à devenir le légendaire roi Scorpion. Ce personnage a fait une apparition dans The Mummy Returns (2001), en tant que rival monstrueux de l’aventurier Rick O’Connell et de sa compagnie.

En ce qui concerne l’argument du redémarrage, il n’y a toujours pas un seul iota d’informations officielles. Cependant, selon les sources de Deadline, ce futur film consistera en «une approche contemporaine s’inscrivant dans les temps modernes.«

“Le Roi Scorpion était mon premier rôle sur grand écran et je suis honoré et excité de réinventer et de livrer cette grande mythologie à une toute nouvelle génération”, a déclaré Johnson à l’occasion de l’annonce. «Je n’aurais pas eu la carrière que j’ai la chance d’avoir eue sans The Scorpion King et je suis ravi que chez Seven Bucks Productions, nous puissions aider à créer ces mêmes opportunités pour d’autres acteurs qui sont en difficulté aujourd’hui. Je pense que Jonathan Herman travaillera dur pour livrer un scénario fantastique à notre public mondial. “

Bientôt, nous verrons le Rock revenir à l’écran grâce au film Disney Croisière dans la jungle, la production originale de Netflix Avis rouge et la livraison du DCEU Adam noir. Quel film vous passionne le plus?

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.