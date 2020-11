Monika Revilla elle en est venue à penser que l’écriture professionnelle n’était pas pour elle. Si elle a toujours eu une affinité pour la plume et la parole – et a passé son enfance à mettre en scène des pièces de théâtre et à forcer ses frères à y participer – la stigmatisation de l’instabilité du métier et une personnalité plutôt pratique l’ont poussée vers d’autres voies. «J’ai vécu à Madrid et à Berlin et j’ai travaillé dans des entreprises», nous dit-il, «mais c’était toujours un maximum d’un an et j’ai démissionné, car émotionnellement je ne pouvais pas. Le matin, j’ai eu une crise existentielle en pensant que je devrais le faire pendant 40 ans ».

Un jour, il a succombé à la vérité: quelque chose ne fonctionnait pas. «Et c’est là que j’ai décidé d’entrer dans le scénario», avoue-t-elle, une activité qui à ses yeux réconcilie une volonté de structure avec son âme d’écrivain. “À la surprise de tous, cela a fonctionné.”

Monika est retournée au Mexique, a commencé à écrire des documentaires et peu à peu les portes se sont ouvertes. Aujourd’hui, sa carrière de scénariste comprend des projets tels que La maison des fleurs, la série Manolo Caro, ou le film historique tant attendu La danse du 41, réalisé par David Pablos (Les selectionnés). «J’ai appris de manière autodidacte. Je n’ai pas suivi la voie conventionnelle de l’étude du cinéma ou de la scénarisation », nous dit-il,« mais je pense que cela aide.

J’ai le sentiment que parfois il y a beaucoup de concurrence qui est générée dans les écoles de cinéma et cela peut devenir gêné. Je pense que l’innocence ou l’ignorance m’a beaucoup aidé au début, car je n’avais pas peur de frapper aux portes ou de me lever et de livrer un texte mal écrit », dit-il en riant.

Ce courage, qui vient d’apprendre sans le poids des limites imposées, l’a finalement amenée à écrire sa première mini-série pour Canal Once, aux côtés de Patricia Arriaga-Jordán (Malinche). Juana Agnes, le portrait fictif de Sor Juana Inés de la Cruz, avec Arcelia Ramírez, a marqué la première fois que Monika a osé se qualifier de «scénariste». «Il y a beaucoup de syndrome de l’imposteur, surtout lorsque vous n’avez pas d’éducation formelle. Mais c’était la première fois que des gens que je ne connaissais pas m’approchaient pour me dire qu’ils avaient adoré mon travail », révèle-t-il.

Arcelia Ramírez joue Juana Inés dans la série Canal Once.

Tu pourrais aussi aimer: Sor Juana Inés de la Cruz au cinéma et à la télévision.

Egalement écrivain de la série Malinche et quelqu’un doit mourir – la nouvelle production de Manolo Caro pour Netflix, qui se déroule dans les années 1950 en Espagne -, le travail de Monika a toujours été étroitement lié au passé, remplissant avec sensibilité les angles morts de l’histoire officielle et la création sur papier d’images peu vues dans l’univers audiovisuel mexicain. «Quand nous avons commencé à écrire Juana Inés, je me suis rendu compte que nous n’avions jamais vu le Mexique du XVIIe siècle», réfléchit-elle, «d’un point de vue identitaire, il me semble très important de faire plus de contenu historique, de voir notre passé sous différents angles. Avec La danse du 41 C’était la même chose, je pense aussi que nous avons très peu vu dans le cinéma et la télévision de notre 19e siècle, du Porfiriato ».

La danse du 41 reprend un épisode de l’histoire du Mexique que le passage du temps est devenu une blague: la descente de police qui a eu lieu lors d’une danse homosexuelle clandestine, dans laquelle était le gendre de Porfirio Díaz.

«Je voulais juste renverser la vapeur parce que pendant un siècle, on se souvient de cela comme d’une blague, utilisée pour se moquer des gays. On ne lui a jamais donné le sérieux qu’il mérite, puisque ce qu’il représentait était la sortie de l’homosexualité dans la société mexicaine. C’est fondamental dans l’histoire de la sexualité dans ce pays et j’ai voulu le subvertir pour raconter une expérience humaine ».

En savoir plus à ce sujet:

La danse des 41: une danse contre l’homophobie

Mabel Cadena:

La diversité et la représentation sont deux concepts que Monika considère comme clés du métier, et qu’elle a eu l’occasion d’exploiter dans des séries telles que La maison des fleurs. «Je suis particulièrement fier du personnage de María José, car elle était nouvelle sur les petits écrans mexicains. Avant, il y avait des personnages trans, mais ils étaient secondaires, alors que celui-ci avait tout un bagage émotionnel », avoue le scénariste, pour qui écrire avec une perspective de genre n’a rien à voir avec une limitation de la créativité. “Au contraire! Il vous ouvre l’univers. Ce n’est pas que vous ayez toujours un caractère féminin et ce n’est pas exclusif aux femmes.

Il s’agit d’écrire en sachant que nous avons des rôles de genre préconçus et qu’il faut rompre avec eux. C’est désapprendre et cela vous donne de créer des personnages avec une combinaison de caractéristiques que vous n’aviez pas imaginées. La diversité enrichit les histoires, en plus d’être de bonnes affaires ».

En plein boom des produits audiovisuels, grâce à l’apparition de plateformes de streaming comme Netflix, Monika est optimiste quant à l’avenir de son métier. «Pendant des décennies, la société mexicaine a changé, mais pas sa télévision. Et puis ces plateformes sont arrivées et elles ont ouvert le robinet de ces histoires qui s’accumulaient, mais que personne n’avait racontées. En ce moment, il y a une grande soif d’histoires romanes, qui n’ont jamais été racontées auparavant. Oui, il y a beaucoup plus d’opportunités, mais aussi beaucoup de concurrence de contenu ».

Art photographique: Viridiana Salazar / IG @un_astronauta

Cinéastes du cinéma mexicain



J. Ivan Morales Écrivain, réalisateur et directeur éditorial de ce film, son sympathique voisin, Cine PREMIERE. Vous ne perdrez jamais espoir pour une deuxième saison de Studio 60 sur le Sunset Strip et Firefly.