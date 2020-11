Il est temps de revivre le dernier opus de la célèbre franchise de combat, dans sa version la plus complète à ce jour! Mortal Kombat 11: édition ultime présente un total de 37 personnages jouables, ainsi que des milliers de skins, d’armes et d’équipements, ainsi que des finisseurs classiques de Fatality et des amitiés ravivées (et hilarantes). Voir ci-dessous plus de détails sur l’édition définitive du onzième jeu vidéo de la marque appartenant à Warner Bros. Entertainment.

Que comprend Mortal Kombat 11: Ultimate Edition?

Jeu de base

Mortal Kombat 11 a été développé par NetherRealm Studios et initialement sorti en avril 2019. En tant que suite directe de Mortal Kombat X (2015), le titre le plus récent de la franchise se déroule des années après la défaite de Shinnok, lorsque Dark Raiden promet de détruire les ennemis de Earthrrealm et – en complicité avec une équipe de forces spéciales – attaquent le Pays-Bas, avec lequel le château de ce monde souterrain est détruit. Cependant, une telle offensive ne fait qu’exacerber la mystique Kronika, mère de Shinnok et Guardian of Time, qui a entrepris de réécrire l’histoire et d’éliminer Raiden de la carte.

Pack Kombat 1

Ce premier pack de contenu téléchargeable (DLC) se compose des éléments suivants:

6 nouveaux personnages: Shang Tsung, Nightwolf, Terminator T-800, Sindel, The Joker et Spawn.6 packs de skins et 7 packs de skins exclusifs, comprenant le pack de skins DC Elseworlds: Noob Saibot, «Dark Knight»; le reptilien Baraka, «Killer Kroc», et l’agile Kitana, «Catwoman from Outworld».

Conséquences

Lancée pour la première fois en mai 2020, cette extension de Mortal Kombat 11 offrait un mode histoire supplémentaire, le retour du mouvement de finition de l’Amitié (non présenté depuis Mortal Kombat 3), trois nouveaux packs de skins et trois nouveaux personnages: Sheeva, Fujin et RoboCop.

Après avoir vaincu Kronika, Raiden et Liu Kang ont entrepris de restaurer l’histoire en utilisant le sablier. Cependant, ils découvrent qu’il y a un risque de le détruire, s’ils ne récupèrent pas d’abord la Couronne des Âmes, pour laquelle un voyage dans le temps devient nécessaire.

Pack Kombat 2

Ce deuxième pack DLC est publié en même temps que l’édition finale de Mortal Kombat 11. Il se compose de trois nouveaux personnages: Mileena, Pluie Oui Rambo, qui a non seulement adopté l’apparence d’un Sylvester Stallone trentenaire, mais se vante également de la voix de ce célèbre interprète du personnage principal de la franchise cinématographique du même nom.

Sur quelles plateformes jouer à Mortal Kombat 11: Ultimate Edition?

Mortal Kombat 11: Ultimate Edition a des versions compatibles pour PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia et PC, en plus de Playstation 5 Oui Xbox série x. Les avantages de ces deux consoles de nouvelle génération comprennent:

Résolution dynamique 4K Graphiques améliorés Temps de chargement réduits Compatibilité multi-plateforme / multi-génération

Quels sont les prix de Mortal Kombat 11: Ultimate Edition?

Dans sa version PHYSIQUE, Mortal Kombat 11: Ultimate Edition a les prix suivants via la boutique numérique Amazon:

Pour PS5 – 1 359 pesos (plus de détails ici)Pour Xbox One et Xbox Series X (multiplateforme) – 1 599 pesos (plus de détails ici)

Il est à noter que, dans l’immédiat, il n’existe que des versions numériques pour PS4, Nintendo Switch, Stadia et PC (via).

Mortal Kombat 11: Ultimate Edition date de sortie

Mortal Kombat 11: Ultimate Edition arrive sur le marché de l’Est Mardi 17 novembre 2020.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.