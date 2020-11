Voir la bande-annonce du film d’animation mexicain El camino de Xico ici. Selon la déclaration officielle:

El camino de Xico est un film mexicain, basé sur une idée originale de Cristina Pineda, écrite par Enrique Renteria Villaseñor, adaptée du scénario de Carlos Pascual et réalisée par Eric D. Cabello Díaz.

El Camino de Xico comprend les voix de Verónica Castro, Enrique Guzmán, Lila Downs, Luis Ángel Jaramillo, Verónica Alva, Pablo Gamini, Carla Medina, Alex Lora, Elena Poniatowska, Marco Antonio Solís, Daniel Habif, El Hijo del Santo, Jay de la Cueva, José Miguel Perez-Porrúa, Randy Ebright, Eusebio Leal Spengler, Juan Pablo Manzanero, Víctor Trujillo et bien d’autres.

De plus, le film El camino de Xico présente de la musique de Lila Downs, Paulina Rubio, Alex Lora et Juan Pablo Manzanero, comme on peut le voir dans la bande-annonce.

Synopsis du film El Camino de Xico (voir la bande-annonce ici)

La paix et la tranquillité d’une petite ville et de ses habitants sont en danger lorsqu’une corporation veut détruire la montagne qui les protège. Une fille nommée Copi, avec sa meilleure amie et son animal de compagnie Xico, un chien Xoloitzcuintle, ira dans la montagne pour sauver la ville. Mais tout dépendra de Xico, quand il découvre qu’il est en fait un chien magique et qu’il doit trouver en lui le courage de sauver la montagne et tous les habitants de la ville.

Titre original: La voie de Xico

An: 2020

Réalisateur: Eric D. Cabello Diaz

Acteurs: Verónica Castro, Enrique Guzmán

Date de sortie:12 novembre 2020 (États-Unis)



