Le film El camino de Xico commence dans une petite ville mexicaine, où la petite Cap (Verónica Alva) partira à l’aventure pour sauver sa communauté et l’environnement naturel de l’enlèvement vorace d’une puissante entreprise. La fille sera accompagnée de son animal de compagnie Xico (Pablo Gama) et de son ami Gus (Luis Ángel Jaramillo).

Ánima Estudios réaffirme son engagement de longue date à dépeindre, réévaluer et réinventer divers aspects de l’identité mexicaine, dans le cadre de son récit audiovisuel. A cette occasion, l’étude place un chien xoloitzcuintle, un chien originaire du Mexique, au centre de l’histoire et lui confère des aspects magiques qui reprennent les traditions préhispaniques. Xico est à la fois un chiot émouvant et un lien vers un mysticisme ancien.

L’anecdote servira à mettre en contraste la vie placide d’une charmante petite ville et le lien spécial qu’elle entretient avec la nature, avec le

exploitation incontrôlée et irresponsable des ressources naturelles par une entreprise. Si le film El camino de Xico présente cette confrontation de telle manière qu’elle sauve des éléments de légendes préhispaniques et dans une perspective locale, le message de base et l’appel à la prise de conscience sont universels. Et pas particulièrement inédit.

Nous avons vu le conflit sur d’autres bandes. Parmi eux, on peut rappeler le long métrage d’animation Pocahontas (1995) de Mike Gabriel et Eric Goldberg et Avatar (2009) de James Cameron. Même lorsqu’un des films part d’un personnage historique et que l’autre fait référence à la science-fiction, les teintes, références et paraboles sont similaires. L’exploitation de l’environnement, l’avidité des richesses économiques, la pertinence de la tradition et le lien avec la terre.

On retrouve tout cela ici aussi. Même les trois films coïncident en présentant l’analogie d’un grand arbre comme une personnification de la nature, la sagesse des personnes âgées et la transcendance de la spiritualité, entre autres détails. Et cela n’est en aucun cas exposé comme un reproche. Au contraire, chaque projet a sa propre personnalité et le message est plus que jamais d’actualité.

Les créateurs du film El camino de Xico l’exposent avec une identité qui se réfère non seulement au xoloitzcuintle, mais à d’autres animaux de notre géographie. Et ils le construisent avec des voix d’une grande diversité qui vont de Verónica Castro à Enrique Guzmán, ou du Fils du Saint à Elena Poniatowska. Et musicalement, on retrouvera la même chose Lila Downs, Paulina Rubio et Alex Lora, avec leur drôle d’opossum qui parvient à discerner la particularité de certaines pierres. Vous savez, de ceux qui roulent.

En raison de la crise sanitaire due au COVID-19, au Cine PREMIERE nous vous recommandons de revoir les mesures sanitaires nécessaires avec les autorités sanitaires (en particulier la Directive Générale pour l’atténuation et la prévention du COVID-19 dans les espaces publics fermés) avant d’aller au cinéma à regarder un film.

Titre original: La voie de Xico

An: 2020

Réalisateur: Eric D. Cabello Diaz

Acteurs: Verónica Castro, Enrique Guzmán

Date de sortie:12 novembre 2020 (États-Unis)



